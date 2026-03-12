Feministas exigen detalles sobre 'Hodio' y piden aclarar si criminalizará al feminismo crítico con el género

Archivo - Algunas de las pancartas en una manifestación convocada por Movimiento Feminista contra la violencia machista, a 25 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Feministas de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres han exigido detalles sobre 'Hodio', la herramienta anunciada por el Gobierno para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales" y han preguntado si esta "criminalizará" al feminismo crítico con el género.

"Queremos transparencia sobre si el algoritmo criminaliza al feminismo crítico de género", han indicado las feministas en un mensaje en la red social X, tras la Cumbre contra el Odio, organizada este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, la organización de mujeres llama al feminismo crítico de género (o crítico con el género) al reconocimiento de que el sexo es "real e inmutable" y que "el género no es una identidad".

De la misma manera, pide conocer si la herramienta que pretende usar el Gobierno considerará el feminismo crítico de género como discurso de odio. Por ello, reclama información de la definición normativa; del modelo de clasificación algorítmica; de los criterios de etiquetado; de la definición operativa de "odio"; del funcionamiento del sistema; de datos de entrenamiento; de posibles sesgos ideológicos; de la supervisión humana; de la transparencia y auditoría; y de la relación con plataformas digitales.

En este sentido, las feministas critican que en el acto celebrado por el Ejecutivo no se invitase a ninguna organización feminista pero sí que participase una persona trans. "Muchas recibimos ataques de la extrema derecha y, al mismo tiempo, somos objeto de un señalamiento tendencioso que busca silenciar críticas legítimas a leyes o posturas trans, aunque planteemos preocupaciones razonables", ha destacado la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

"Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España", aseguró.