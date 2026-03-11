Moratinos pide "intervenir cuanto antes" contra el discurso del odio que "se está extendiendo como un fuego salvaje"

Archivo - El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, en una fotografía de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido "intervenir cuanto antes" para erradicar el discurso del odio que "se está extendiendo como un fuego salvaje".

Así lo ha indicado en un vídeo mensaje durante la primera Cumbre Internacional contra el Odio para analizar los efectos del discurso de odio y la polarización, que se celebra este miércoles en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.

"Fue odio al otro, al diferente, lo que llevó a exterminar a más de seis millones de personas en hornos crematorios. Por ello, debemos intervenir cuanto antes para erradicar este tipo de discursos. El discurso del odio se está extendiendo como un fuego salvaje. Se usa como arma contra grupos marginados y vulnerables, especialmente mujeres, minorías étnicas, migrantes, refugiados y personas desplazadas", ha advertido Moratinos.

En estos tiempos "en los que los discursos circulan", según ha dicho, "vertiginosamente, repletos de falsedades, mentiras, bulos y sobre todo y lo más grave, de odio", Moratinos ha invitado a recordar "la cita bíblica 'En el principio era el verbo' para añadir que "ese verbo, esa capacidad del ser humano de dialogar y expresarse a través de la palabra, no puede estar cargada de exclusión, de sectarismo y de odio".

Moratinos ha defendido el "intercambio respetuoso de enfoques e ideologías" pero ha precisado que "lo que no debería permitirse es que esta confrontación de pareceres se fundamente en el odio".

Además, ha señalado que la sociedad hoy se enfrenta a un "doble desafío", por una parte, "el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial" y "la proliferación de sectores políticos que alimentan e incitan la utilización de este mensaje de odio a través de los distintos canales y mecanismos". "Unos lo hacen para buscar beneficios económicos, otros anhelan réditos políticos", ha advertido.

Moratinos ha recordado que, en 2019, Naciones Unidas lanzó el Plan de acción para la lucha contra el discurso de odio y ha agregado que la Alianza de Civilización de Naciones Unidas forma parte del grupo de trabajo para implementar este plan de acción.

En este sentido, ha aplaudido la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de "impulsar medidas legislativas contra el discurso del odio en plataformas digitales, como parte de su política de tolerancia cero hacia esta lacra".

"De esta manera, se podrá rastrear e identificar la huella del odio en la polarización y exigir responsabilidades a las plataformas que permitan la difusión de estos contenidos", ha insistido.

Finalmente, Moratinos ha hecho un llamamiento al diálogo y a la paz frente a la guerra. "En estos tiempos de tensión y guerras, muchos nos recuerdan la famosa afirmación 'Si vis pacem, para bellum' (Si quieres paz, prepárate para la guerra). Yo la modificaría por otra: 'Si vis pacem para verbo'. Sí, si queremos la paz, hay que preparar el verbo, el diálogo, la palabra. Una palabra de paz y reconciliación, pero nunca de odio", ha zanjado.