Los Bancos de Alimentos llaman a donar en la Gran Recogida de noviembre para recaudar el equivalente a 10 millones de kg

Archivo - Voluntarios durante la iniciativa Gran Recogida de Alimentos 2025 en el Banco de Alimentos de Madrid. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 53 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) hacen un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a la Gran Recogida 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre, en la que se marcan como objetivo recaudar el equivalente a 10.000.000 kg de alimentos.

Bajo el lema 'La Graaaaaan Recogida', esta XIV edición pone de relieve la importancia de contribuir a que "cerca de un millón de personas tengan acceso a una alimentación digna".

Los ciudadanos pueden colaborar tanto con donaciones de alimentos no perecederos como con aportaciones económicas realizadas en las líneas de caja de los establecimientos participantes. Estas últimas permiten a los Bancos de Alimentos adquirir los productos que necesitan en cada momento y ajustar el abastecimiento a las necesidades reales de las personas atendidas.

También será posible realizar donaciones online, desde el inicio de la campaña hasta finales de diciembre, a través de la web de la Gran Recogida o mediante Bizum.

"En nombre de todos los Bancos de Alimentos, quiero animar a la ciudadanía a participar en la Gran Recogida. Una campaña tan grande que contribuye a que cerca de un millón de personas tengan acceso a una alimentación digna. Tan grande que solo faltas tú", ha destacado el presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca.