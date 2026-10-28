El chef José Andrés carga contra Puente: "Funcionan diez veces mejor los trenes en Ukrania en medio de la guerra"

Archivo - El cocinero José Andrés durante la gala homenaje a 'Los diez cocineros más influyentes de la historia de la gastronomía española', organizado por la asociación Fomento de la Cocina Asturiana, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a 4 de dic - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El chef José Andrés ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles entre Los Yébenes y Urda (Toledo), y ha advertido de que no se trata de un "accidente puntual", sino de un problema de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios de transporte en España.

"Una desgracia más y nosotros con un ministro dedicado a insultar y escribir tweets. Esto no es un accidente puntual. Unos transportes públicos, carreteras, aeropuertos que no están siendo mantenidos al nivel que se merecen los españoles. ¡Es una lotería!", ha escrito el cocinero en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, José Andrés ha comparado el funcionamiento ferroviario español con el de Ucrania. "Funcionan diez veces mejor los trenes en Ukrania en medio de la guerra que en España", "ha afirmado.

A los pocos minutos, el chef ha publicado un segundo mensaje en el que ha expresado su preocupación por las posibles víctimas del siniestro y ha explicado que ha contactado con amigos andaluces para comprobar que ninguno viajaba en los trenes afectados.

"El corazón de muchos en un puño, con muchos amigos andaluces que sabemos que utilizan el tren Renfe, llamadas de unos a otros para comprobar que nadie conocido iba en el tren", ha señalado.

Asimismo, ha lamentado la incertidumbre sobre el balance de víctimas en los primeros momentos tras el accidente. "Ansiedad, ¡Qué impotencia!. Esperemos que sean los menos posibles", ha escrito.

El accidente ferroviario ha dejado, por el momento, 30 víctimas --24 en el AVE y 6 en el Iryo-- aunque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que serán más, al tiempo que ha apuntado que hay de momento unos 80 heridos de diversa consideración.