Campaña #AtenciónALasFamilias: Historias reales de familias con discapacidad intelectual

Grupo de apoyo mutuo de familias de Plena inclusión Madrid. - PLENA INCLUSIÓN.

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión ha lanzado la campaña #AtenciónALasFamilias con el objetivo de dar visibilidad a las realidades diversas de familias de personas con discapacidad intelectual. La iniciativa se pone en marcha coincidiendo con el Día Internacional de las Familias que se celebra este 15 de mayo en el que quieren poner en valor los espacios de apoyo impulsadas por el movimiento asociativo.

A través de la campaña se pretende dar a conocer historias y experiencias de familias con una persona con discapacidad intelectual. Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, ha descrito la importancia de las redes de apoyo que nacen en el movimiento asociativo.

"Las familias nos enfrentamos a situaciones difíciles que nos ponen a prueba cada día: la sobrecarga física y emocional que suponen los cuidados, el sobreesfuerzo económico para sufragar terapias y apoyos, las dificultades para conciliar vida personal y laboral, o el aislamiento social que se deriva de dedicarse a los cuidados de una persona con discapacidad intelectual", ha argumentado la presidenta de la entidad. Por ello, ha destacado la importancia del apoyo de otras familias que "ya han pasado por ahí y dan las fuerzas y las guías para seguir adelante".

Una de las necesidades de las familias desde el momento que saben que tienen un hijo con discapacidad intelectual y del desarrollo es la información, según la entidad social. "Necesitan tener espacios de escucha, de compartir tanto con los profesionales como de búsqueda de otras personas que han tenido vivencias parecidas a las suyas, y poder hallar esas redes de apoyo más natural", ha argumentado Marisa Delgado, responsable de Programas de Familia de Plena Inclusión Madrid.

Por su parte, Mar Torres, presidenta del Consejo de Familia de Plena Inclusión Madrid y madre de una persona con discapacidad intelectual, ha incidido en la importancia de trabajar en red. "Las familias viven, al principio, momentos de mucha angustia y, cuando entran en la red, su situación se estabiliza; los recursos que necesitan los encuentran aquí al igual que es el apoyo de otras familias que están viviendo o han vivido una situación igual que la suya".