Cáritas organiza colonias y campamentos de Semana Santa para 280 niños vulnerables en Madrid hasta el 6 de abril

Archivo - Verano en campamento de Cáritas. - CÁRITAS - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Madrid ha organizado desde este viernes y hasta el lunes 6 de abril colonias y campamentos de Semana Santa para un total de 280 niños.

En concreto se van a organizar cuatro colonias urbanas en diferentes distritos de Madrid, como Vallecas, Hortaleza, Moratalaz o Cañada, y tres campamentos con pernocta del 30 de marzo al 1 de abril en Segovia, Guadalajara y Manjirón (Sierra Norte de Madrid), ha indicado Cáritas en un comunicado. Se organizarán talleres, juegos, excursiones o salidas culturales.

Este año ha aumentado el número de plazas en un 7%, ha informado la organización, lo que significa que la demanda de las colonias sigue siendo "una necesidad real" de las familias más vulnerables de Madrid que no disponen de "recursos propios para costear ellas mismas las colonias o campamentos".

"En Cáritas Madrid hacemos un esfuerzo para atender la demanda de las familias que llegan a nosotros, por eso ponemos recursos a su disposición, como estas colonias y campamentos que son espacios necesarios para que padres y madres puedan conciliar, mientras sus hijos disfrutan de un espacio de ocio en igualdad", ha destacado el responsable del Programa de Infancia y Adolescencia de Cáritas Madrid y de CaixaProinfancia, José Antonio Martín.