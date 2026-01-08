Cáritas pide a Sánchez más vivienda social, protección a la infancia y la regularización extraordinaria de migrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Cáritas Española, Manuel Bretón. - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un sistema integrado de políticas públicas, más vivienda social, protección a la infancia y una regularización extraordinaria de migrantes.

Así lo ha puesto de manifiesto la organización tras un encuentro entre Bretón y Sánchez en el Palacio de la Moncloa para presentarle al presidente del Ejecutivo las principales conclusiones del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.

En este sentido, Bretón ha planteado las propuestas de Cáritas que, a juicio de la ONG, pueden ayudar a atajar las principales causas de la exclusión social en España, que afecta a 9,4 millones de personas, especialmente a la infancia y la juventud.

En concreto, ha subrayado la necesidad de poner en marcha sistemas integrados de políticas públicas y no "parches sectoriales"; una reforma estructural de la vivienda con una ampliación del parque social en alquiler; la protección económica a la infancia y a la juventud para frenar la transmisión intergeneracional de la desigualdad y una integración migratoria basada en derechos y en convivencia.

"Esto requiere un consenso político. Vivienda, relevo generacional, desigualdad climática, sostenibilidad fiscal, integración migratoria: son políticas de país, no de legislatura. Y demanda un nosotros inclusivo. Porque la exclusión es evitable. La evidencia demuestra que cuando hay políticas sostenidas, hay resultados. El desafío ahora es extender esos resultados a quienes siguen esperando. Ese es el sentido del cambio social que proponemos para España y sus territorios", ha asegurado.

550.000 PERSONAS SIN REGULARIZAR

Respecto a los migrantes, Bretón ha recalcado que casi nueve millones viven en España y que la situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas.

De la misma manera, la organización considera que el reglamento de extranjería ha supuesto "un avance en algunas cuestiones", pero añade que "está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos". Así, Bretón ha solicitado a Sánchez que incorpore una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria. "La regularización es la condición de acceso a derechos, empleo y cotización", ha destacado.

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España fue presentado en noviembre de 2025. Sus conclusiones han sido trasladadas a las distintas administraciones públicas, partidos políticos, y distintos ámbitos académicos y sociales. El estudio está basado en fuentes oficiales y en una encuesta propia, la EINSFOESSA, la mayor operación privada sobre condiciones de vida, realizada a casi 12.300 hogares de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autonómicas.

Desde 2007, la Fundación FOESSA, creada por Cáritas en 1965, analiza el desarrollo y la exclusión social, y desde 2014 lo hace también a escala autonómica con 22 informes territoriales. Su objetivo es mirar la realidad y buscar soluciones para transformar el país.