Cáritas recibió en 2025 más de 33,1 millones de euros de la casilla solidaria de la Renta

Cáritas casilla solidaria de la Renta - CÁRITAS

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red confederal de Cáritas recibió en 2025 más de 33,1 millones de euros de la casilla de la 'X solidaria' de la Declaración de la Renta, con la que los contribuyentes pueden destinar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales.

Según ha explicado Cáritas Española, estos fondos fueron destinados a distintos programas relacionados con el acompañamiento de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, destacan los proyectos de acogida y asistencia que aglutinaron el 37,98% de los recursos, seguido de los programas de personas sin hogar (12,7%); empleo y economía social (10,05%) y familia, infancia y juventud (8,62%).

Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de Actividades de Interés Social, conocida como la 'X Solidaria', se distribuyen a las organizaciones del Tercer Sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo. Las comunidades autónomas se encargan de asignar el 80% de esos recursos, mientras que al Estado le corresponde el reparto del 20% restante.

Igualmente, Cáritas ha detallado que la pasada primavera el 50,5% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 12,3 millones de personas. Sin embargo, ha añadido que "todavía hay un porcentaje importante que no lo hacen, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia católica o porque no marcan ninguna".

Ene esta línea, ha advertido de que dejar en blanco estas casillas de la asignación tributaria "supone que una parte importante de la recaudación del IRPF pase cada año directamente a las arcas del Estado, en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia".

Eduardo López, del equipo de Sensibilización y Comunicación en Cáritas Española, ha destacado que al marcar ambas casillas se puede "apoyar a cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión, y, al mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia católica en España".

"La solidaridad de los contribuyentes españoles a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales, ya que, como entidad del tercer sector de acción social, obtiene fondos a través de la casilla de 'Actividades de Interés Social' y también de la casilla destinada a la Iglesia católica, al ser la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia en España", ha apuntado López.

De la misma manera, ha añadido que el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. "Este sencillo gesto no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración", ha recalcado.

Con motivo del inicio de la campaña de la Renta y con el objetivo de impulsar "una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria", Cáritas ha lanzado la iniciativa 'Únete al movimiento doble X' para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas.