El Gobierno aprobará en mayo la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 16 años y pone coto al 'true crime'

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la Comisión Constitucional para dar cuenta del Plan Normativo 2025 del Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará el próximo mes de mayo, en Consejo de Ministros, el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que elevará a 16 años la edad para acceder a redes sociales y protegerá a las víctimas frente al auge del 'true crime' (series televisivas sobre crímenes reales).

"Quiero anunciarles que una vez que recibamos los informes preceptivos, en el mes de mayo, vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que adapta una normativa que hoy está caduca, la ley vigente desde el año 82", ha avanzado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional, en el Congreso.

Entre otras novedades, según ha explicado, la norma eleva de 14 a 16 años la edad para prestar consentimiento para estar en redes sociales; o la prohibición del uso de la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.

Además, ha asegurado que la nueva ley protegerá a las víctimas de delitos frente a los denominados 'True crimes', "estas series que florecen en el panorama televisivo" para que "los autores de esos crímenes no puedan lucrarse con este delito".