Cocemfe reclama que la Ley de Voluntariado reconozca a las personas con discapacidad como sujetos activos

Archivo - Imagen de una persona en silla de ruedas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa sobre el futuro Reglamento de ejecución de la Ley de Voluntariado, y ha reclamado que la nueva normativa incorpore la perspectiva de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y participación social.

Cocemfe y su Movimiento Asociativo consideran fundamental que el futuro desarrollo reglamentario reconozca plenamente a las personas con discapacidad como sujetos activos de la acción voluntaria y no únicamente como destinatarias de programas o apoyos. En este sentido, la entidad defiende que el voluntariado debe configurarse como un espacio de "participación social abierto, inclusivo y accesible para todas las personas".

"El voluntariado no puede seguir abordándose desde una mirada asistencialista o paternalista hacia las personas con discapacidad. Somos también personas voluntarias, agentes activos de ciudadanía y protagonistas de la transformación social", ha indicado el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, quien considera que "el nuevo Reglamento tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo más inclusivo, participativo y alineado con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas".

Entre las principales aportaciones realizadas por la entidad destaca la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en todas las fases del voluntariado, incluyendo la información, sensibilización, captación, formación, incorporación, desarrollo de la actividad y reconocimiento de la participación voluntaria. Para ello, Cocemfe reclama que la accesibilidad deje de depender de decisiones puntuales de cada entidad y pase a configurarse como una obligación estructural del sistema de voluntariado.

Asimismo, la Confederación solicita que el futuro Reglamento incorpore expresamente el derecho de las personas con discapacidad a solicitar y obtener ajustes razonables que permitan su participación en igualdad de condiciones, mediante procedimientos claros, accesibles y con garantías suficientes.

COCEMFE también considera "imprescindible" reforzar la formación de las entidades y de las personas voluntarias en materias como discapacidad, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, autonomía personal y trato adecuado, con el objetivo de prevenir estereotipos y garantizar una acción voluntaria respetuosa con los derechos humanos.

Otro de los aspectos destacados en las aportaciones es fortalecer la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en los órganos de planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de voluntariado, así como mejorar los sistemas de recogida de datos para conocer la participación real de las personas con discapacidad en la acción voluntaria.

Además, Cocemfe ha reclamado que el Reglamento refuerce la delimitación entre voluntariado y empleo para evitar que la acción voluntaria pueda utilizarse como sustitución de puestos de trabajo o servicios profesionales, especialmente en ámbitos vinculados a los apoyos y la atención a personas con discapacidad.

La entidad también pone el foco en la importancia de impulsar un modelo de voluntariado diverso e interseccional que tenga en cuenta las situaciones específicas de mujeres con discapacidad, personas con grandes necesidades de apoyo, personas mayores, jóvenes o personas con discapacidad que viven en entornos rurales.

"Es fundamental avanzar hacia un modelo de voluntariado accesible, de calidad y basado en derechos, donde todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones y donde se reconozca también el valor del voluntariado como espacio de aprendizaje, participación y construcción de ciudadanía", ha concluido Queiruga.