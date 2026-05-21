Vox pide en el Senado borrar la Ley de Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad y PSOE exige al PP romper pactos

Archivo - La senadora de Vox, Paloma Gómez Enríquez, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora de Vox Paloma Gómez ha registrado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a derogar la Ley contra Violencia de Género y a suprimir el Ministerio de Igualdad, para su debate en la Comisión de Igualdad. Mientras, el PSOE ha exigido al PP romper sus pactos con la formación que lidera Santiago Abascal.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, plantea eliminar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'. Ambas normas habrían generado, a juicio de la formación, la "efectiva discriminación por razón de sexo".

Entre las medidas, Vox pide "repudiar" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como "fuente inspiradora" de cualquier política pública, "por tener un contenido absolutamente ideológico y sectario, y por haberse constatado el rotundo fracaso de las medidas derivadas de dicho acuerdo".

La formación también aboga por suprimir el Ministerio de Igualdad y elaborar una auditoría por la que se fiscalice el gasto público de la Administración General del Estado destinado a políticas contra la violencia de género, desde el año 2005 hasta el año 2026, en el que se clarifique cuántos de esos fondos se han destinado a la "verdadera" atención de las víctimas.

De la misma manera, apuesta por dotar al Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para garantizar la "efectiva" protección de las mujeres.

Igualmente, pide eliminar las subvenciones concedidas en virtud de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando que esos recursos económicos se destinen a la "protección real" de las víctimas, para lo que llama a impulsar asimismo las modificaciones legislativas que determinen la total derogación de dicha norma.

Por otro lado, Vox solicita la supresión del acuerdo adoptado por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla junto al Ministerio de Igualdad sobre unas pautas mínimas comunes para llevar a cabo la acreditación, con efectos administrativos, de las situaciones de violencias sexuales.

Asimismo, apuesta por interesar al Ministerio Fiscal para que promueva la acción de la Justicia "en defensa de la legalidad y del interés público tutelado por la ley, por medio del ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la persecución de los delitos contra la Administración de Justicia, en especial los de acusación y denuncia falsas y simulación de delitos y los de falso testimonio".

Finalmente, reclama nuevas políticas públicas en esta materia basadas "en la búsqueda del bien común, en el respeto a los principios de igualdad y justicia, y en la severidad del castigo para los agresores".

REDONDO: "HOJA DE RUTA MACHISTA Y RETRÓGADA"

Por su parte, el PSOE ha pedido al PP romper todos sus pactos con Vox después de que este último registrase esta moción en la Cámara Alta. Precisamente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado en un mensaje en X que Vox es una "amenaza real para la seguridad de las mujeres" y ha preguntado si su "hoja de ruta machista y retrógada" la avala el PP en las comunidades. "¿Está con el pacto de Estado o con las políticas franquistas?", ha cuestionado.

En este sentido, la portavoz socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de las estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Carmela Silva, ha tildado la iniciativa de "un ataque sin precedentes contra las víctimas, contra los consensos democráticos y contra el propio Estado de Derecho".

A su juicio, se trata de "una infamia contra las víctimas de violencia machista" y exige al PP "romper de inmediato con quienes atacan la democracia y los derechos de las mujeres". "El Partido Popular debe decidir de una vez si quiere seguir siendo rehén de la ultraderecha y traicionar a las mujeres, o si está dispuesto a defender los valores democráticos básicos que esta moción pisotea de forma obscena", ha añadido.

Silva ha cargado contra Vox por el "infame, reaccionario y profundamente peligroso" texto, que "constituye un ataque sin precedentes contra las mujeres víctimas de violencia machista, contra el Estado de Derecho y contra los consensos democráticos construidos en España durante décadas".

Además, ha acusado a la formación de "negacionismo extremista que pretende desmantelar toda la arquitectura democrática de protección frente a la violencia machista y devolver a las mujeres a la desprotección, al silencio y a la invisibilidad".

"El PSOE no va a permitir ni un solo paso atrás en derechos, igualdad y protección frente a la violencia machista. Frente al odio, el negacionismo y la reacción ultra, seguiremos defendiendo la democracia, la dignidad de las víctimas y los derechos de las mujeres con toda la firmeza", ha subrayado.

Del mismo modo, la portavoz socialista de Igualdad y senadora, Nuria Medina, ha afirmado que Vox "ha optado por convertirse en la cara más visible del antifeminismo, poniendo en peligro la vida de muchas mujeres". También ha advertido de que negar la violencia machista y la desigualdad estructural "añade vulnerabilidad a muchas mujeres y además debilita las políticas públicas de prevención y sensibilización".