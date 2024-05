¿Qué deducciones fiscales se aplican a los donativos en la Renta 2023?

Los primeros 150 euros tienen una deducción del 80% y el importe restante, una deducción del 35% ó 40%

La Fundación Lealtad ha dado a conocer las deducciones que se aplican a los donativos a la hora de presentar la Declaración de la Renta ya que, como recuerda, la declaración de IRPF corresponde al ejercicio del año 2023 y durante ese ejercicio los porcentajes de deducción aplicables eran los previstos antes de la última reforma.

La fundación señala que, con la aprobación y entrada en vigor de la reforma de la Ley 49/2002 (recogida en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre), las ONG actualizaron sus páginas web y materiales para recoger "los nuevos y mayores" porcentajes de deducción.

De este modo, al rehacer cálculos y ajustar números y ejemplos para los donativos realizados a partir de enero de 2024, destacan que "donar 25 euros, sólo cuesta 6,5 euros" ya que los primeros 250 euros donados tienen una deducción del 80%.

En cualquier caso, Fundación Lealtad aclara que, en la Renta de 2023, todavía se aplican los antiguos porcentajes (previos a la reforma de la ley). Así, las deducciones por donativos en la Renta 2023 serán menores ya que la declaración de IRPF corresponde al ejercicio del año 2023 y, durante ese ejercicio, los porcentajes de deducción aplicables eran los previstos en la Ley 49/2002, antes de la última reforma.

De este modo, los primeros 150 euros tienen una deducción del 80% y el importe restante, una deducción del 35%. En concreto, si se ha colaborado con la misma entidad en los dos ejercicios anteriores, y con al menos el mismo importe, la deducción subirá hasta el 40%.

Por ende, si se donaron 15 euros al mes, o su equivalente anual de 180 euros, la deducción total será de 130,5 euros si no es una colaboración recurrente, y de 132 euros si es una colaboración recurrente, como ejemplifica Lealtad.

MARCAR LAS X PARA COLABORAR "GRATIS"

Fundación Lealtad también ha precisado a los donantes que pueden colaborar "sin que les cueste nada" al marcar una o las dos 'X' de las casillas 105 y 106 de la declaración (ésta última conocida como la 'X solidaria'). A través de estas dos opciones, "independientes y compatibles entre sí", se puede decidir el destino de hasta el 1,4% de los impuestos. Es decir, 0,7% en la casilla 105 y 0,7% en la casilla 106.

En concreto, la casilla 105 corresponde al sostenimiento de la Iglesia Católica y, como explica la fundación en la página de la campaña 'X tantos', la cantidad que se recibe de los contribuyentes que marcan la casilla 105 se reparte solidariamente desde el Fondo Común Interdiocesano.

Por su parte, con la casilla 106, denominada 'Actividades de interés social', se puede destinar el 0,7% del IRPF a la realización de proyectos sociales. "No te costará más ni te devolverán menos y con tu aportación ayudarás a millones de personas mayores, con discapacidad, mujeres, jóvenes", ha enfatizado la fundación.

Toda esta información está disponible en la página web de la 'X Solidaria', donde la Fundación Lealtad incluye información de los proyectos apoyados, evolución del número de contribuyentes que marcan la X Solidaria y de los fondos destinados, entre otras cuestiones.

No obstante, precisa que, si no se marcan estas casillas, esa parte de la cuota íntegra se asignará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Decidas lo que decidas, no pagarás más impuestos ni se verá reducida la cantidad a devolver", es decir, no hay ningún efecto en el resultado de la declaración, asevera.