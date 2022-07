Los efectos del calor en la infancia vulnerable

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Educo ha advertido de que las altas temperaturas de los últimos días, que en algunas ciudades de España han superado los 45 grados, están haciendo mella en los hogares con menos recursos económicos y reclama a los gobiernos una mayor inversión y compromiso para que la infancia más vulnerable pueda participar en las actividades de verano.

En este sentido, ha recordado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística analizados por Educo, según los cuales más de 1 de cada 10 familias con menores de edad a cargo -el 13,1%- no puede permitirse tener la vivienda a una temperatura adecuada.

"El verano no es igual para todos. Siempre es peor para los niños y niñas vulnerables, por muchos motivos distintos. La temperatura del hogar es uno de ellos por la falta de acondicionamiento, la sobreocupación de las viviendas o la calidad de las mismas pasen frío en invierno y calor en verano. Ahora, que están de vacaciones sin salir de casa, las temperaturas extremas afectan claramente a su bienestar y a su salud", ha asegurado Pilar Orenes, directora general de Educo.

Educo argumenta que para muchas familias, no hay alternativas. A causa de su situación económica, no pueden irse de vacaciones a un lugar más fresco ni tienen los recursos económicos para acondicionar su hogar en estos días de calor. "En España, el 32,6% de los niños y niñas no disfrutan ni una semana al año de vacaciones fuera de casa. Se quedan en su barrio, en su vivienda, sin pasar unos días en el campo o en la playa".

Asimismo, la entidad ha recordado que con la subida del IPC de más del 10% hay que ajustar gastos. "Comprar un ventilador puede

ser un lujo que las familias no pueden permitirse ahora que lo necesitan, por no hablar del coste de la electricidad necesaria para que funcione. Esta pobreza, tan poco visible porque ocurre dentro de la vivienda, existe y está más cerca de lo que pensamos", ha afirmado la directora general de la entidad.

Educo ha recordado que uno de cada 3 menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión, una realidad enquistada que lejos de mejorar lleva tres años consecutivos aumentando. Para paliar esta situación, durante los meses de verano, Educo tiene en marcha el programa Beca Comedor Verano, a través del cual más de 4.000 niños y niñas de toda España podrán disfrutar de colonias y campamentos

durante estos meses, además de tener asegurada su alimentación.

Desde la ONG aseguran que si los menores más vulnerables acceden a actividades de verano, como colonias o campamentos urbanos, estarán en espacios mejor acondicionados mientras disfrutan de las vacaciones. "Acceder a las actividades de ocio que organizan muchas entidades en verano significa poder disfrutar de unas vacaciones de verdad. Allí están protegidos y cuidados, se asegura su alimentación y juegan con otros niños y niñas", ha explicado Pilar Orenes.