Falta de agua y escuelas un mes después de la riada en Nepal: "No quiero que la inundación se lleve mi futuro"

Plan International alerta de la falta de agua y escuelas en Nepal un mes después de la riada del río Bhote Koshi - PLAN INTERNATIONAL

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Plan International ha alertado de que miles de niños en el norte de Nepal continúan sin acceso fiable a agua potable ni a las aulas un mes después de que la riada del río Bhote Koshi arrasara la zona, una catástrofe que ha destruido las conducciones de agua y las infraestructuras clave en comunidades enteras.

De hecho, en este primer mes de emergencia, la ONG ha atendido a 11.580 personas --de las cuales 3.838 son menores de edad-- en las comunidades afectadas, repartiendo 140.000 litros de agua segura, reparando 14 puntos de suministro y haciendo llegar ayuda esencial a zonas inaccesibles mediante transporte aéreo y drones.

En relación con el impacto directo de la catástrofe en la población infantil, la directora nacional en funciones de Plan International en Nepal, Srijana Gurung, ha advertido de que el agua "es una de las necesidades más urgentes", si bien para los menores "el impacto va mucho más allá" tras haber perdido sus viviendas, escuelas y, en algunos casos, a familiares.

Ante la interrupción de las clases y la estancia en centros comunitarios o de acogida, la entidad ha respondido con la apertura de seis espacios seguros para jugar y recibir apoyo psicosocial, además del respaldo a tres centros temporales de aprendizaje.

Srijana, de 17 años, lleva un mes viviendo en un centro comunitario con su hermana mayor, a la espera de poder retomar las clases. "Quiero seguir con mi educación y cumplir mis sueños. La inundación se ha llevado muchas cosas, pero no quiero que se lleve mi futuro. El apoyo que estamos recibiendo me ha ayudado a sentirme más segura y a seguir aprendiendo mientras esperamos volver a la escuela", cuenta Srijana.

Para que el parón escolar sea lo más corto posible, la organización humanitaria ha abierto seis espacios seguros donde la infancia puede jugar, aprender y recibir apoyo psicosocial, y respalda tres centros temporales de aprendizaje. Hasta la fecha, 724 personas han recibido atención psicosocial y se han identificado y derivado 509 casos de protección infantil. Trece estudiantes con discapacidad visual del distrito de Nuwakot han recibido material en braille y mochilas para poder seguir estudiando.

Plan International también ha entregado ayuda económica de uso flexible a 175 familias para que puedan cubrir sus necesidades más inmediatas, incluidos los gastos educativos de sus hijas e hijos. Es el caso de Suna, de 33 años, cuyo marido desapareció el día de la riada y que ahora cría sola a su hijo y a su hija.

"Utilizaré el dinero para pagar las tasas escolares de mis hijos. Quiero asegurarme de que, a pesar de todo lo que ha pasado, puedan continuar su educación", explica Suna.

Por todo ello, la directora general de Plan International España, Virginia Saiz, ha pedido "que el apoyo a Nepal no se detenga", recordando que "cuando una emergencia se alarga, son las niñas las primeras que dejan los estudios y las que quedan más expuestas".

Respecto a las acciones de asistencia sobre el terreno, la entidad ha distribuido ayuda económica flexible a 175 familias para cubrir gastos inmediatos y educativos, junto a la entrega de kits de higiene, salud menstrual y menaje de cocina, entre otras.

Sobre la complicada logística en regiones como el municipio rural de Aamachhodingmo (distrito de Rasuwa), golpeado por la destrucción de carreteras y puentes, Gurung ha remarcado que están "llegando a familias que viven en algunos de los terrenos más difíciles de Nepal", trabajando junto a las autoridades locales y organizaciones socias para garantizar el suministro básico.

"Lo que más necesita la infancia de Nepal es lo más básico, agua limpia y un aula a la que volver. Cuando una emergencia se alarga, son las niñas las primeras que dejan los estudios y las que quedan más expuestas. Desde Plan International España pedimos que el apoyo a Nepal no se detenga", añade la directora general de Plan International España, Virginia Saiz.