Fundación Cruz Roja Española abre un espacio para hablar del suicidio en la nueva edición de #ConversacionesHumanitarias

Fundación Cruz Roja Española reflexiona sobre el suicidio, la segunda causa de muerte externa en España y una de las principales causas de mortalidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. - CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruz Roja Española abrirá un espacio para reflexionar sobre suicidio y salud mental el próximo 15 de septiembre, en la cuarta edición de su ciclo #ConversacionesHumanitarias.

El encuentro, bajo el título 'Vivir para contar: una conversación para seguir adelante', se enmarca en el 'Septiembre Amarillo', un mes dedicado a visibilizar la importancia de hablar y actuar frente al suicidio, en torno al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre.

El evento lo presentará la psicóloga especializada en bienestar emocional y salud mental juvenil Meri Gómez, y se desarrollará en formato Instagram Live, a través de la cuenta oficial de Fundación Cruz Roja, @fundacioncruzroja.

Además, participarán Dolors López, formadora en prevención del suicidio y autora del libro 'Te nombro'. Ambas expertas compartirán claves prácticas, experiencias y herramientas para comprender el suicidio "desde una mirada preventiva, empática y libre de juicios".

LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN ESPAÑA

Como han explicado desde la fundación, el suicidio es la segunda causa de muerte externa en España, solo por detrás de las caídas accidentales. En el año 2023, hubo 4.116 suicidios en España.

En España, la tasa de suicidios se sitúa en 8,5 por cada 100.000 habitantes. De estas muertes, 4.116 en 2023, 3.044 fueron de hombres y 1.072 de mujeres, con tasas por género de 12,8 y 4,3 respectivamente. El suicidio se posiciona como primera causa de muerte externa en hombres y la tercera en mujeres.

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 700.000 personas se quitan la vida cada año, lo que convierte al suicidio en una de las principales causas de mortalidad en el mundo.

Entre los 15 y 19 años, las tasas son similares en ambos géneros. A partir de los 80 años, la tasa de suicidio en hombres triplica la media de la población general. El grupo de edad con mayor número de casos en 2023 fue el de 30 a 39 años. Escuchar salva vidas

Según la investigación de Cruz Roja sobre Bienestar Emocional y Vulnerabilidad, un 11% de las personas encuestadas reconoce haber tenido pensamientos suicidas. Sin embargo, más de la mitad de la población no sabría cómo actuar si alguien cercano lo manifestara.

La conversación busca romper silencios y estigmas, desmontando mitos como que "hablar del suicidio lo provoca" y visibilizando factores estructurales como la soledad no deseada, la falta de apoyo emocional, la precariedad o la presión social.

La premisa del encuentro es "escuchar salva vidas", y pretende ser un altavoz para quienes han vivido el suicidio de cerca, y a la vez, una guía para crear redes de apoyo comunitarias que permitan actuar de manera preventiva y solidaria.

SOBRE EL CICLO #CONVERSACIONESHUMANITARIAS

El ciclo #ConversacionesHumanitarias generadoras de Talento es una iniciativa de la Fundación Cruz Roja Española que busca acercar conocimiento a la ciudadanía y sensibilizar sobre los grandes desafíos sociales que afectan a las personas más vulnerables.