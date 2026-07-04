Fundación Madrina envía su primer cargamento humanitario a Venezuela - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha activado un puente humanitario con Venezuela para dar respuesta urgente a las familias, madres y niños afectados por el doble terremoto que asoló el país el pasado 24 de junio. En este sentido, este sábado despega el primer envío aéreo de la operación: tres pallets de ayuda esencial que la organización ha preparado en tiempo récord gracias a la movilización de su equipo de voluntarios.

El cargamento se centra especialmente en la protección de la infancia y la maternidad, uno de los ejes históricos de la labor de Madrina, e incluye desde leche maternizada y pañales hasta material sanitario, medicamentos, sacos de dormir, tiendas de campaña, linternas y generadores eléctricos para las zonas donde el suministro se ha visto interrumpido, como detalla la fundación.

"Hemos estado toda la noche empaquetando pañales, leche maternizada y mantas, pensando en cada bebé que va a recibir esta caja. Da igual la hora que sea cuando te enteras de que hay una madre allí sin nada para su hijo: se te olvida el cansancio", detalla Marta Tavira, voluntaria de Fundación Madrina que ha participado en la carga de los pallets.

Fundación Madrina ha avanzado que trabaja en una segunda fase que tendrá lugar la próxima semana, cuando partirá por vía aérea una tonelada de medicamentos y otros suministros sanitarios, reforzando así un operativo que la fundación mantendrá activo mientras persista la emergencia.

"Cuando vimos las primeras imágenes del terremoto no dudamos ni un minuto: había que actuar ya. En Madrina llevamos años acompañando a madres y niños en situación de vulnerabilidad, y sabemos que en las primeras semanas de una catástrofe se juega la diferencia entre la vida y la muerte de los más pequeños. Estos tres pallets son solo el principio: la próxima semana duplicamos el esfuerzo con una tonelada de medicamentos, y no vamos a parar hasta que Venezuela lo necesite", asegura el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez.