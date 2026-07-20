Fundación Madrina recauda casi tres toneladas de productos básicos con la campaña 'Kilómetros por Venezuela'

Madrid corre por Venezuela: MAPOMA y Fundación Madrina reúnen tres toneladas de ayuda humanitaria en una sola mañana - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa de Campo se convertía este domingo en el mayor punto de recogida solidario de la capital con 'Kilómetros por Venezuela', una iniciativa solidaria de la Fundación Madrina, que reunió a miles de corredores y familias hasta recaudar casi tres toneladas de insumos básicos para las familias venezolanas afectadas por los terremotos del pasado mes de junio.

Según ha detallado en un comunicado la Fundación Madrina, organizadora de esta propuesta junto a Maratón Popular de Madrid (Mapoma), la jornada se ha basado en un recorrido de entre cinco y nueve kilómetros. Así, los corredores profesionales, familias y ciudadanos anónimos han depositado en la explanada de Lago distintos alimentos, medicinas y productos de higiene infantil antes y después de cruzar la meta.

La jornada, que ha coincidido con el Día del Niño que se celebra en el país caribeño, se suma a la operación 'Venezuela SOS' que Fundación Madrina activó tras el seísmo. Con esta iniciativa se han podido enviar material sanitario, leche maternizada, pañales y equipos de emergencia por vía aérea a las zonas más afectadas, en colaboración con canales humanitarios sobre el terreno como la Diócesis de Caracas.

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha aseverado que la acogida de 'Kilómetros por Venezuela' ha sido "sencillamente maravillosa". "Estas tres toneladas son mucho más que suministros: son un abrazo para miles de familias que lo han perdido todo", ha añadido.

LOS FONDOS E INSUMOS IRÁN "DIRECTAMENTE A LAS ZONAS MÁS DEVASTADAS"

Fundación Madrina ha explicado que los fondos e insumos se canalizarán "directamente hacia las zonas más devastadas". Así, afirman que los testimonios recogidos señalan la "escasez extrema" de productos de higiene, nutrición infantil y material médico.

De la misma manera, la organización ha pedido priorizar objetos de refugio e intemperie (tiendas de campaña, sacos de dormir, mantas térmicas), material sanitario y quirúrgico y materno-infantil, además de medicamentos esenciales.

El primer envío aéreo de la operación Venezuela SOS despegó el 3 de julio con tres palés de material esencial. Días después, Fundación Madrina batió su propio récord humanitario al movilizar casi dos toneladas de ayuda en apenas 24 horas, un volumen que la entidad solo había alcanzado antes durante la emergencia de la DANA en España.