Fundación Recover celebra este viernes la III edición del concierto solidario 'Salud para África' en Madrid

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Recover celebra este viernes 3 de octubre la III edición del concierto solidario de soul 'Salud para África' en la Sala Morocco de Madrid, según ha informado la Fundación.

La velada contará con la participación altruista del grupo 'Soul Track', una banda de seis músicos que versionarán a "grandes referentes2 del soul como James Brown, Otis Redding o Wilson Pickett.

En cuanto a la recaudación íntegra del concierto, se destinará a apoyar la formación especializada de personal sanitario en África, la cual es una de las líneas de trabajo prioritarias de Fundación Recover.

La directora de Fundación Recover, Marta Marañón, ha señalado que "la capacitación del personal local es clave para que el trabajo de cooperación sea sostenible". "Genera un impacto social muy positivo y transformador para las personas que se benefician de ello, tanto para los pacientes a los que atienden como para los centros en los que trabajan, y a los que apoya Recover", ha añadido.

Las entradas para este concierto solidario tienen un precio de 15 euros y se pueden adquirir a través de la web 'https://entradium.com/events/concierto-solidario-salud-para-...'. Además, aquellas personas que no puedan asistir, podrán colaborar también con la causa adquiriendo el valor de una entrada en la modalidad de 'fila 0'.