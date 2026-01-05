Al menos 235 migrantes han llegado en patera a España en los primeros cinco días de 2026

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 235 migrantes han llegado en patera a España en los primeros cinco días del año 2026, 144 de ellos a la isla de El Hierro (Canarias) y el resto, casi un centenar, a las islas de Cabrera y Formentera (Baleares), según un recuento realizado por Europa Press.

En concreto, el día 1 de enero, un cayuco con un total de 144 personas subsaharianas a bordo arribó a La Restinga (El Hierro), convirtiéndose en la primera patera que ha registrado Salvamento Marítimo en este 2026, según confirmó a Europa Press el organismo estatal.

A bordo de la embarcación, que llegó a El Hierro por sus propios medios, había 107 varones, 29 mujeres y 8 menores. Una vez en tierra, los migrantes fueron asistidos por un dispositivo formado por un equipo de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y personal de Cruz Roja. Todos ellos presentaban buen estado general, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

Por otro lado, 91 personas migrantes han sido rescatadas tras llegar a las Islas Baleares a bordo de cinco pateras en estos primeros días del año.

En concreto, el viernes 2 de enero, a las 16:35 horas, fueron interceptadas un total de 16 migrantes al sur de Formentera a bordo de la que ha sido la primera patera llegada a Baleares este 2026.

Ese mismo día, a las 23:38 horas, fueron rescatadas otras 26 personas de origen subsahariano, en línea de costa al noroeste de Cabrera, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

Más tarde, ya a las 02:40 horas del sábado 3 de enero, se rescató a 13 personas de origen magrebí, a media milla del faro de la mola, al sur de Formentera; y a las 07.50 horas de ese mismo día, a otras 20 migrantes, al sur de la isla.

Además, este domingo a las 02:28 horas fue interceptada, a 60 millas al sur de Formentera, otra patera a bordo de la cual viajaban un total de 16 personas de origen magrebí.