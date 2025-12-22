'El genio del aguinaldo': el vídeo de Navidad de LQDVI que emociona uniendo generaciones

Un homenaje a quienes hicieron la navidad inolvidable: La Fundación Lo Que De Verdad Importa celebra la navidad poniendo en valor a nuestros mayores - FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Lo De Verdad Importa lanza 'El genio del aguinaldo', un vídeo que conecta jóvenes y personas mayores con "un homenaje a quienes hicieron la navidad inolvidable", en el marco de su proyecto 'Tu historia de verdad importa' porque "sus historias también son las nuestras".

La fundación ha detallado en un comunicado que el vídeo --producido por noNna Studio-- es "un guiño cargado de ilusión que conecta generaciones y despierta la nostalgia, con un tono cercano y emotivo", en especial durante las fiestas navideñas, "un tiempo de recuerdos que, en muchos casos, están ligados a los abuelos y a las personas que hicieron de estas fechas algo aún más especial".

La pieza audiovisual se enmarca en el programa de voluntariado 'Tu historia de verdad importa', donde cada semana, los jóvenes entrevistan a su adulto mayor designado en su residencia geriátrica para escribir su biografía, de la que, al cabo de un año, la fundación imprime diez ejemplares.

"Se trata de casos de personas humildes y sencillas, pero que han vivido tiempos muy difíciles", ha explicado la Social Leader de la Fundación LQDVI, Manuela Lacalle, quien ha añadido que las personas mayores "asumieron las complicaciones como una forma de facilitar el camino a quienen vienen después".

Sin embargo, para Lacalle, los mayores también pueden aprender de sus encuentros con los jóvenes, ya que pueden de desarrollar su empatía y nuevas habilidades sociales, así como entender nuevas tecnologías o sus "modelos disruptivos de pensar", pero "han vivido lo suficiente como para que esto no les impida captar lo esencial de cada asunto y ser de gran ayuda a buscarle una solución, relativizar su importancia, ampliar la perspectiva o señalar una oportunidad".

Asimismo, Lacalle ha resaltado que "los mayores tienen una importancia vital", por lo que este proyecto es "un refuerzo a su autoestima y su salud mental que les llena de vida". Así, ha recordado que la soledad no deseada es otro problema creciente de las sociedades europeas y occidentales, pues más de 2,5 millones de ancianos en España se sienten solos, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Esta cifra, ha apuntado la fundación, supone que casi el 40% de los mayores de 65 años se ven expuestos a problemas asociados, como depresión, ansiedad, alcoholismo o mala nutrición. En los casos más extremos, la situación puede terminar derivando en degeneraciones cognitivas como la demencia, incrementando el riesgo a que sufran una muerte prematura o induciéndoles al suicidio.