El Gobierno aprueba la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para la fines sociales durante 2026

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la convocatoria anticipada de subvenciones estatales del 0,7% para actividades de interés social correspondientes a 2026.

La propuesta ha sido presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, departamento que convocará las subvenciones y que cuenta con un crédito máximo estimado de 110 millones de euros (110.845.136,74 euros), cifra que deberá ser ajustada una vez que el Ministerio de Hacienda determine la recaudación definitiva.

Esta cuantía supone una estimación de 17 millones de euros más que en 2025, que fue de 10 millones más que en 2024, según informa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Así, en 2025, las subvenciones del 0,7% contaron con una dotación de casi 94 millones de euros (93.936.556,56 euro) y permitieron financiar un total de 1.296 proyectos de 344 entidades diferentes, con una financiación media de 72.481 euros por programa, cifra que supone un aumento de más de 200 programas financiados respecto al año anterior.

Lss prioridades de la convocatoria se han definido según lo propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales junto con las carteras de Sanidad, Interior, Igualdad, Juventud e Infancia, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que participan en la evaluación de los programas presentados por las diferentes entidades.

Entre las áreas que abarcan dichas prioridades se encuentran el acceso a la vivienda, la atención integral sociosanitaria, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, la lucha contra la violencia hacia las mujeres o la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, entre otras labores de acción social.

Como recuerda Derechos Sociales, esta financiación es posible gracias a los contribuyentes que marcan la conocida como 'X Solidaria' en su declaración de la renta, que va destinada a Actividades de Interés Social, así como a empresas que marcan la casilla correspondiente del Impuesto de Sociedades.

Además de las subvenciones de ámbito estatal, que se financian con un 20% de la recaudación, se financian también proyectos de ámbito autonómico para Actividades de Interés Social, con el 80% restante de la recaudación cuyas respectivas convocatorias gestionan las comunidades autónomas.

Entre los programas que formaron parte de estas subvenciones, el ministerio destaca dos acciones impulsadas por la Plataforma Provivienda para fomentar el acceso a una vivienda asequible: el Observatorio de Vivienda Asequible, centrado en el seguimiento, revisión y evaluación de la implementación de las políticas públicas estatales orientadas a la generación de asequibilidad en la vivienda; y el programa Alianzas para la Vivienda Asequible desde el No Lucro, enfocado en el diagnóstico y el trabajo en red del tercer sector para mejorar la provisión de vivienda. La dotación presupuestaria de ambos programas supera los 228.000 euros.

También se han impulsado acciones sociales en ámbitos como el envejecimiento activo y saludable, la lucha contra los delitos y discursos de odio, la prevención de la violencia sexual contra las mujeres, la asistencia integral de víctimas y personas afectadas de terrorismo, la inserción laboral a personas con discapacidad intelectual, la promoción y defensa de derechos de personas con discapacidad, la prevención del acoso y el ciberacoso escolar, la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad o la promoción de la salud mental y prevención de la exclusión social.