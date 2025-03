El hackathon OdiseIA4Good impulsa y premia el uso de la IA para colectivos vulnerables

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación sin ánimo de lucro OdiseIA ha concluido su primer hackathon internacional de Inteligencia Artificial para colectivos vulnerables, OdiseIA4Good, en el que ha impulsado y premiado el uso de la IA "para el bien común". Además, se ha nombrado al Rey Felipe VI como presidente de honor.

El hackathon ha sido "un encuentro innovador", según destaca la organización en un comunicado, en el que han participación más de 300 personas que han abordado retos sociales con soluciones de inteligencia artificial. En total se han premiado a cuatro proyectos con un programa de incubación y mentoría durante un año por un valor de unos 18.000 euros.

En cifras, este primer hackathon, que ha contado con el apoyo de Fundación Pablo VI y Google.org, ha necesitado un mes de preparación previa, tres días de trabajo intensivo presencial y 42 retos sociales asumidos "que aporten herramientas para la inclusión y la equidad".

El jurado ha elegido como proyectos ganadores a 'Dilo Fácil', ganador absoluto, que pretende revolucionar la comunicación administrativa transformando textos complejos en lenguaje claro y accesible; 'oChat', cuyo foco es redefinir la gestión de la medicación con una solución inteligente que mejore la accesibilidad y la autonomía de personas mayores o con discapacidad; 'TramitEasy' con la misión de simplificar los trámites administrativos para migrantes, eliminando barreras lingüísticas y burocráticas y 'ResquIA' que aborda la respuesta ante emergencias, optimizando la coordinación en tiempo real para minimizar el impacto de desastres naturales.

Cada uno de ellos han recibido como premio un programa de incubación y mentoría durante un año valorado en 5.000 euro, a excepción de ResquIA que consiguió hacerse con el premio en metálico de 3.000 euro.

Asimismo, se han otorgado otros premios especiales como acceso a recursos formativos de la mano de MIOTI Tech & Business School o la participación en el programa Speed Master del EIT Digital a proyectos que buscan la implementación de IA en los puntos violetas o una plataforma de empleo inclusivo para evitar el edadismo, entre otros.

"Hemos conseguido un espacio de colaboración donde los participantes han desarrollado soluciones tecnológicas enfocadas en mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad con la ayuda de la inteligencia artificial. A esto sumamos el orgullo de la aceptación de la Presidencia de Honor por parte de Su Majestad el Rey como un reconocimiento al impacto social de este hackathon, reforzando su importancia dentro del ecosistema tecnológico y social europeo", ha afirmado la Presidenta y Fundadora de OdiseIA, Idoia Salazar.

Entre los expertos en inteligencia artificial que han participado, se encuentran administraciones, públicas, empresas y universidades con mesas y ponencias impartidas por profesionales de Carme Artigas (Former Co-Chair UN AI Advisory), Aleida Alcalde (Directora de IA del Gobierno de España), Manuel G. Bedia (Dtor Gral Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua), Mayte Ledo, Pablo Zoido (Education Lead Specialist-Inter-American Development Bank) o Miguel Escassi (Head of Government Affairs and Public Policy, Google Spain and Portugal).