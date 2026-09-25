La infancia, de nuevo la gran damnificada de tragedias como la de Nepal

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia Español ha intensificado su respuesta a la catástrofe humanitaria en Nepal, tras cumplirse un mes de la riada que provocó una destrucción generalizada en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Gorkha y Dhading, dejando miles de víctimas mortales, desaparecidos y desplazados.

Las seis organizaciones que integran el Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Entreculturas, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- han activado sus protocolos de actuación desde el pasado 27 de agosto para responder a esta emergencia, centrando sus operaciones en los distritos más afectados con "un enfoque prioritario centrado en la infancia, las mujeres y las personas desplazadas".

Las organizaciones humanitarias han desplegado múltiples líneas de acción que abarcan "la provisión de necesidades básicas, apoyo psicológico y protección infantil, atención médica móvil, y ayuda económica para la recuperación de los medios de vida" de las comunidades afectadas por las inundaciones.

La situación sanitaria se ha convertido en una de las prioridades más urgentes, ya que "las inundaciones han comprometido el acceso al agua potable: en unas cincuenta comunidades, las redes de distribución y las fuentes han quedado arrasadas", según ha explicado Julien Eyrard, responsable de Agua, Higiene y Saneamiento de Acción contra el Hambre, quien ha advertido que "la prioridad actual es prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por el agua, en particular el cólera, que sigue siendo endémico en Nepal".

La infancia es especialmente vulnerable en esta crisis, ya que "22.000 niños y niñas todavía necesitan asistencia humanitaria", mientras que "la educación de casi 9.800 niños y niñas se ha visto interrumpida debido a que más de 30 escuelas permanecen afectadas, dañadas o inaccesibles". Los menores alojados en los centros de evacuación habitan en "refugios temporales hacinados" que han agravado el impacto emocional del desastre.

Para atender el bienestar psicológico de los menores, las ONG del Comité han habilitado espacios seguros donde los menores reciben apoyo psicológico y psicosocial y han activado protocolos urgentes para la protección, acogimiento temporal y reunificación de niños y niñas separados de sus familias. Asimismo, se evalúan los daños en las infraestructuras escolares para habilitar aulas temporales y entregar material escolar para que el retorno a las clases sea seguro.

Un ejemplo del impacto de estas intervenciones es el caso de Ayesha, una niña de nueve años que ha recuperado la esperanza tras el desastre. "Me encanta dibujar, y tener la oportunidad de hacerlo de nuevo me hace muy feliz", ha expresado la menor.