Urtasun pide a Vivas que "agilice" el traslado a la península de 500 menores de Ceuta: "Necesitamos su colaboración"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que vuelve a estar centrada en la ges - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido este viernes al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que "agilice" el traslado a la península de las 500 menores que ha propuesto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. "Necesitamos su colaboración", ha añadido.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, el ministro ha defendido que esas reubicaciones son "absolutamente imprescindibles". "Hay una parte del trámite administrativo que tiene que hacer la ciudad, y yo le pediría al presidente Vivas que, por favor, agilizara eso porque es una cuestión de humanidad", ha insistido.

Además, Urtasun ha destacado que "a lo largo de todos estos años", cuando ha habido llegadas masivas a islas griegas o a Lampedusa (Italia) "siempre la decisión que se ha tomado es reubicar a personas migrantes a centros de la península".

"Se hizo en Lampedusa, lo hizo incluso (la primera ministra italiana, Giorgia) Meloni para descongestionar la ciudad", ha resaltado el ministro, que ha indicado que "no se está haciendo porque hay presiones de la Unión Europea para que no se haga" y es "un grave error".

Urtasun ha asegurado que hay plazas disponibles en la península que no se están utilizando. "Creo que aquí estamos fallando", ha aseverado, para después arremeter contra que el Partido Popular, que está mostrando una "falta de solidaridad absoluta" porque "no ha habido ni un solo presidente autonómico" que haya ofrecido "ni una sola plaza para ninguna de estas personas".