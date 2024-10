Manos Unidas invierte casi 50 millones de euros en 500 proyectos contra la desnutrición en los últimos cinco años

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manos Unidas ha llevado a cabo en los últimos cinco años más de 500 proyectos para frenar la desnutrición en los que ha invertido casi 50 millones de euros. La organización ha recordado, coincidiendo con los días de la Alimentación y la Erradicación de la Pobreza, que se celebran este 16 y 17 de octubre, respectivamente, que "comer no es un privilegio, es un derecho universal".

La entidad social ha sacado a colación datos de la FAO según los cuales cerca de 733 millones de personas sufrieron desnutrición crónica en 2023. Con estas cifras "tan alarmantes", Manos Unidas urge actuar y asegurar que el acceso a alimentos nutritivos y suficientes sea una realidad para todos.

Según Fidèle Podga, coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de la ONG de la Iglesia católica, "son sobre todo las poblaciones rurales las que encuentran mayores dificultades para alimentarse". "Dependen todavía de una agricultura muy vulnerable al cambio climático y cuando las lluvias no son suficientes o cuando hay inundaciones, no hay cosechas, y si no hay cosechas, hay hambre", ha explicado Podga.

Esos fenómenos meteorológicos adversos se dan con cierta regularidad en el Corredor Seco Centroamericano, concretamente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, o Sahel y el Cuerno de África.

Los proyectos que ha llevado a cabo la organización se concentran en Asia, África y América Latina y tienen como objetivo maximizar la producción alimentaria para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, minimizando el alto coste ambiental al contaminar el aire, el suelo y el agua. "Comer no es ni un privilegio de las sociedades ricas, ni un favor que se le hace a la gente en situación de pobreza, sino un derecho universal", insiste Marco Gordillo.

A través de sus proyectos, la ONG trabaja para garantizar este derecho, defendiendo la necesidad de una alimentación sana, nutritiva y suficiente, y poniendo fin a todas las formas de malnutrición. Los proyectos de Manos Unidas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 5 y 10, que buscan la erradicación de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades.