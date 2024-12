Manos Unidas reconoce la labor de sus más de 6.500 voluntarios: "Refleja compromiso y esperanza"

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manos Unidas ha puesto en valor la labor de sus más de 6.500 personas voluntarias que reflejan "compromiso y esperanza", con motivo del Día Internacional de los Voluntarios, que se celebra este jueves 5 de diciembre.

Desde hace 65 años, el voluntariado es una parte "fundamental" de la ONG de la Iglesia católica. "Sin la colaboración y trabajo incansable de todos los voluntarios que, de manera altruista aportan su tiempo, trabajo y conocimiento a la causa de Manos Unidas, no sería posible nuestra labor de lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades en el mundo", ha afirmado la presidenta de Manos Unidas y voluntaria, Cecilia Pilar.

Para Cecilia Pilar, la historia del voluntariado de Manos Unidas "es un relato que refleja compromiso y esperanza". Según ha explicado, lo que comenzó como "una pequeña red de mujeres decididas a marcar la diferencia", ha crecido hasta convertirse en una organización que cuenta con 72 delegaciones en toda España "y cuyo trabajo sirve para cambiar la vida de 1,2 millones de personas en América, África y Asia".

Un ejemplo de este voluntariado es el caso de Olivia Herbosch, voluntaria desde 2009 en el área de proyectos en Servicios Centrales. "Mi situación personal me obligó a dejar mi trabajo como ejecutiva en una firma de lujo con sede en España, pero mi carácter inquieto me pedía hacer algo más. Manos Unidas me recibió con las puertas abiertas", ha señalado.

Según ha relatado, en su primer viaje pudo comprobar "el impacto" del trabajo de la ONG en ayuda al desarrollo, y se quedó "enganchada". "He estado más de ocho años estudiando la viabilidad y la puesta en marcha de proyectos en Haití. Recuerdo con emoción los primeros proyectos dirigidos a que los niños esclavos de la zona tuvieran la posibilidad de dejar su trabajo precario y aprender a leer y a escribir", ha subrayado.

Manos Unidas también ha destacado la necesidad de que el voluntariado pueda "conectar a diferentes generaciones, promoviendo el aprendizaje, la empatía y el sentido compartido de responsabilidad hacia la sociedad".

Por ello, ha insistido en la importancia de incorporar a los jóvenes como agentes de cambio de la sociedad. "Ahora mismo contamos con más de 200 jóvenes en la organización. En el último año se han incorporado 113 nuevos jóvenes, pero cuantas más manos mejor, necesitamos su energía y su compromiso para construir un futuro más justo y sostenible para todos", ha declarado Cecilia Pilar.