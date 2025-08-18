Ola de solidaridad tras los incendios: campañas en GoFundMe buscan ayudar a los afectados por el fuego

Incendio forestal se acerca a Quiroga, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios que afectan a diferentes comunidades autónomas de España han desatado una ola de solidaridad, con una serie de campañas en la plataforma GoFundMe que buscan ayudar a los afectados por el fuego.

En este sentido, en Tres Cantos (Madrid), María Requejo lanzó una recaudación para la familia de Mircea, el hombre que falleció intentando salvar caballos durante el incendio del 11 de agosto. La campaña busca apoyar los gastos de repatriación y entierro en Tulcea (Rumanía) y lo recaudado en exceso será destinado a otras necesidades urgentes.

El mismo incendio originado en la localidad madrileña devastó las vidas de Carlos y su hijo Elian. Así, Judith Nieto y Jaume Puig han lanzado una campaña con el objetivo de reconstruir un hogar adaptado para Elian, con el síndrome MEF2C.

Por otro lado, la 'Finca BeeCool', un pequeño paraíso familiar con apicultura, huerto urbano y animales ubicado en Tres Cantos, fue arrasado por las llamas. Aunque lograron rescatar a los caballos, el resto de las instalaciones, colmenas, ovejas y árboles fueron destruidos. Por ello, la campaña de Luis Pernía Martínez pide ayuda para recuperar el pozo, reconstruir refugios, replantar 400 árboles y reponer 30 colmenas.

Asimismo, en León, una campaña organizada por la Peña Culturalistas en Barcelona busca canalizar ayuda a víctimas de incendios forestales que devastaron el patrimonio natural y humano, incluyendo lugares protegidos como Las Médulas.

También en Portugal una recaudación encabezada por Julia Ribeiro busca ayudar a Luis, cuyo hogar quedó completamente destruido por el fuego. Aunque él y Amandina, su hija, salieron ilesos, lo han perdido todo excepto la ropa que vestían.

De esta forma, las campañas apelan directamente a la empatía de vecinos, amigos y desconocidos y, a través de vídeos, historias personales y llamados solidarios, se teje una comunidad digital en tiempo real ante la adversidad.