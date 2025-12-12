ONG de Acción Social proponen reconectar con la ciudadanía: "Una minoría nos valora y otra nos rechaza con fuerza"

Archivo - Una voluntaria de Cruz Roja Española con una carga de ayuda humanitaria, en una fotografía de archivo. - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

ONG de acción social han abogado este viernes por reconectar con la ciudadanía ya que han observado que una "minoría las valora muy positivamente" mientras "otra minoría las rechaza con fuerza". Así lo han puesto de manifiesto en un acto organizado por la Plataforma de ONG de Acción Social, celebrado en la Fundación ONCE.

"Observamos una polarización creciente: una minoría nos valora muy positivamente, pero otra minoría nos rechaza con fuerza, con discursos que nos tilda de 'chiringuitos' u 'organizaciones politizadas'", ha declarado la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, durante la jornada.

Por ello, ha matizado que el Tercer Sector no puede esperar a recuperar la confianza de forma individual. "Debemos construirla con hechos, transparencia y cercanía, repensar cómo nos relacionamos con la sociedad y fortalecer la voz común", ha propuesto.

En el encuentro se ha hecho público el informe resumen de la encuesta sobre percepción ciudadana del Tercer Sector de Acción Social que revela "cierta desconexión" con la ciudadanía. Según han precisado, "la desconfianza y la falta de transparencia van descendiendo, pero siguen siendo las principales barreras para llegar a la ciudadanía".

En este sentido, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado la importancia de abrir espacios de diálogo y reconocimiento para el Tercer Sector. "Estamos en un momento de buscar respuesta por parte de las ONG, conectar con la ciudadanía y en especial, con la juventud", ha subrayado, al tiempo que ha animado a "ser disruptivos y un poco valientes" porque "las necesidades son mayores y diferentes a las que se tenían hace décadas".

Por su parte, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, ha asegurado que la defensa de los derechos humanos es hoy "más necesaria que nunca", ante la normalización de algunos discursos, y ha reivindicado el papel del Tercer Sector como actor sociopolítico "con auténtica vocación de igualdad y transformación".

La segunda parte de la jornada ha estado dedicada a una mesa de diálogo moderada por la Plataforma de ONG de Acción Social, que ha debatido sobre los datos más relevantes de la encuesta sobre percepción ciudadana.

En este sentido, la exdirectora general de Integración y Atención Humanitaria y expresidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Estrella Rodríguez, ha recordado que el Tercer Sector está formado por 28.000 organizaciones, con más de 610.000 empleos, millones de personas voluntarias, ingresos del 13% y una reducción de 12 puntos en la dependencia pública.

"Pese a la recesión de 2008, la crisis de la COVID-19 y la actual crisis geopolítica, el sector ha demostrados una fuerte capacidad analítica ofreciendo respuestas y diversificando sus fuentes de financiación", ha afirmado.

Además, ha añadido que el sector es objetivo de discursos extremos "porque crea vínculos y comunidad", y ha llamado a "rebelarse contra el individualismo" para seguir promoviendo derechos. También ha apostado por "avanzar en digitalización, transparencia y conexión con las necesidades de la ciudadanía".

Mientras, la representante Institucional de ASDE-Scouts de España Pablo Navajo, Coral Victoria Molina, ha señalado que "la juventud vive con incertidumbre ante el futuro, la vivienda, emancipación o estabilidad, lo que favorece el individualismo" y ha recomendado al Tercer Sector "acercarse a la juventud e intentar hablar su mismo idioma".

En otro panel, la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, Mar Amate, ha insistido en la necesidad de "recuperar la legitimidad" y ha destacado la importancia de los voluntarios. "No hay un solo voluntariado social, hay una variedad comprometidos con toda la problemática del planeta", ha enfatizado.

Por otra parte, el director de EAPN, José Javier López, ha apuntado que "se debe poner a las personas en el centro de las actividades y de las organizaciones" para "que haya participación real"; mientras que la directora de la Plataforma del Tercer Sector, María José Juanes, ha comentado la importancia del "relevo generacional".

Además, la directora de la Plataforma de ONG de Acción Social, María Luisa Gómez, ha aconsejado "procurar que el ámbito de la actuación de las organizaciones sociales sea conocido y reconocido por todos los actores para mejorar su implicación y multiplicar su impacto".