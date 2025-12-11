Una prestación de 100 a 200 euros por hijo reduciría la pobreza infantil entre un 6% y un 27%, según ONG de infancia

Archivo - Niños juegan con sus regalos de Navidad al aire libre, en el Parque del Retiro, a 25 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una prestación de 100 a 200 euros por hijo reduciría la pobreza infantil entre un 6% y un 27%, según el informe 'Políticas para un futuro sin pobreza infantil en España', elaborado por Plataforma de Infancia y Save the Children.

En este sentido, las ONG han analizado cuatro escenarios de implantación de una prestación universal a la crianza, con cantidades de 100 o 200 euros mensuales por hijo, tanto en versiones tributables como no tributables.

Para la prestación de 100 euros concluyen una estimación de una reducción de la pobreza infantil en un 8,5% y un coste de 6.040 millones de euros en su versión no tributable y en un 6,2% y de un coste de 3.765 millones de euros cuando es no tributable.

Mientras, para la de 200 euros, los efectos de la reducción de la pobreza infantil ascienden hasta un 27,4% y un 21,5%, con un coste de 15.694 millones de euros y de 10.957 millones de euros, respectivamente, en sus versiones no tributable y tributable.

Entre las propuestas de las ONG también se encuentra reformar el IRPF para que el mínimo por descendientes sea reembolsable. Con esta medida indican que se lograría reducir la pobreza infantil en torno a un 3,6% adicional, alcanzando un coste neto anual para las arcas públicas de 1.276 millones de euros.

Igualmente, recomiendan una modificación del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), ya sea duplicando su cuantía a partir del formato actual o incrementando la cuantía y ajustándola por edades y aumentando el complemento para niños de 6 a 17 años. Los efectos esperados detallan que sería la reducción de un 10,5% y de un 22,2% de la pobreza infantil, respectivamente. Así, estiman que el coste de la primera medida alcanzaría los 3.443 millones de euros anuales, mientras que la ampliación del complemento por edades aumentaría su coste hasta los 6.249 millones de euros anuales.

En todo caso, recalcan la urgencia de actuar y añaden que, aunque cada uno de los escenarios analizados presenta fortalezas y limitaciones, "el ejercicio demuestra que existen alternativas capaces de reducir la pobreza infantil".

"Pero, sobre todo, debe entenderse que el coste de estas medidas es una inversión, no un gasto. Mientras que se estima que la pobreza infantil en España nos cuesta 63.000 millones de euros (en torno al 5% del PIB), invertir en infancia genera retornos sociales y económicos, mientras que no actuar tiene un coste mucho mayor, perpetuando desigualdades y pérdida de oportunidades", subrayan.

Para las ONG, la combinación de prestaciones universales y focalizadas es la más eficaz para reducir la pobreza infantil. Actualmente, recuerdan que 19 países de la Unión Europea ya cuentan con ayudas universales a la crianza, mientras que España carece de ellas y mantiene un nivel de financiación "muy por debajo" del estándar europeo.

Sus propuestas se han basado en una investigación realizada por WEIPO, grupo formado por investigadores de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y lo que pretenden es demostrar que, "con voluntad política y un diseño adecuado de políticas públicas, se puede erradicar la pobreza contra la infancia".

"La pobreza infantil es el resultado de decisiones políticas que determinan el grado de apoyo que un país ofrece a sus familias y a su infancia. Necesitamos, más que una fórmula perfecta, voluntad política y compromiso para transformar la realidad de millones de niños y niñas", concluyen.