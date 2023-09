ONG alertan de las "necesidades" ingentes en Libia, recomiendan donar dinero e informarse de quién está en el país

Daños materiales por las inundaciones en la ciudad de Derna, en el este de Libia, a causa del paso de la tormenta 'Daniel' - The Eastern-Based Government Of Libya / Xinhua New

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de ONG para el desarrollo (ONGD) considera que las necesidades de la población libia tras las inundaciones causadas por la tormenta 'Daniel' son "ingentes", máxime porque la situación "ya era muy precaria". En este sentido, recomiendan a los españoles que deseen ayudar hacer donativos económicos e informarse de qué organizaciones están sobre el terreno.

Alrededor de 30.000 personas se han visto desplazadas a causa de las inundaciones registradas el lunes en la ciudad libia de Derna, situada en el este de Libia y la más afectada por el paso de la tormenta, que ha dejado al menos 5.000 muertos y miles de desaparecidos.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la coordinadora, que aglutina a más de 600 organizaciones que trabajan en más de 100 países. Sin embargo, dichas fuentes reconocen no disponer de información sobre la situación de Libia porque es "un Estado prácticamente fallido" en el que no hay ninguna presencia de su organización.

Como han indicado las fuentes de la Coordinadora de ONG para el desarrollo, la situación en el país del norte de África "es muy compleja por muchos factores" y la información que llega es "bastante confusa". "Las cifras de personas afectadas fluctúan y no podemos hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo", han señalado, para después añadir que no disponen de vías para facilitar la colaboración. No obstante, recomiendan a quien quiera colaborar que se informe bien sobre quién está verdaderamente en la zona.

Desde Cruz Roja Española, fuentes de la organización han destacado a Europa Press que en estos momentos están a disposición de la Cruz Roja Libia y de la Federación Internacional de la Cruz Roja, pero no están prestando apoyo desde España puesto que "no lo han demandado". "Esta situación puede cambiar en cualquier momento, pero hasta la fecha no ha ocurrido", han manifestado.

No obstante, respecto a las colaboraciones, han recordado que "como siempre, mucho mejor lo económico", aunque Cruz Roja Española en este momento tampoco ha abierto canales de donación para Libia. El equipo de la Media Luna Roja Turca está trabajando en coordinación con los equipos de la Media Luna Roja Libia para ayudar a aliviar el sufrimiento de las poblaciones afectadas.

La Asociación Española de Fundaciones tampoco dispone de "más información que la de los periódicos", aunque también recuerda que la mejor manera de colaborar es con donaciones, pero a las organizaciones que realmente están sobre el terreno.