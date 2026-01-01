ONG españolas de defensa de migrantes, "preocupadas" ante la implementación del Pacto de Migración y Asilo este 2026

Archivo - Decenas de migrantes a su llegada al puerto de La Restinga, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

ONG españolas de defensa de migrantes han trasladado en declaraciones a Europa Press su "preocupación" ante la implementación del nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, en junio de 2026.

En este sentido, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera que 2026 será "decisivo" para conocer qué rumbo toma la Unión Europea y España en materia migratoria. "Aún están a tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas y acabe el señalamiento constante que sufren las personas migrantes y refugiadas, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente", apunta.

De hecho, indica que la nueva Ley de Asilo, necesaria para adaptar la legislación española al Pacto de Migración y Asilo, "es una oportunidad para que el Gobierno español impulse y lidere esa otra Europa que no reniega de sus valores fundacionales y mira al futuro con esperanza".

Accem también se muestra preocupada ante la implementación del Pacto y que en su desarrollo se contemplen medidas como la apertura de centros para solicitantes de asilo en terceros países o la designación de determinados Estados como "países seguros".

En este sentido, advierte de la "deriva preocupante" de las políticas migratorias y de asilo en países del entorno de España, en Estados Unidos y en el seno de la Unión Europea, con "planteamientos cada vez más restrictivos hacia las personas refugiadas y migrantes".

Por otro lado, la ONG aboga "por la necesidad de avanzar en la cohesión social y en la cultura de paz, sin buscar el enfrentamiento y con un compromiso firme con las personas y colectivos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".

Mientras, Red Acoge, afirma que las reformas en la política de gestión de fronteras "suponen la consolidación de un modelo de seguridad y externalización del control migratorio en terceros países sin garantías efectivas de respeto a los derechos humanos".

En la misma línea, Entreculturas critica el endurecimiento de las políticas migratorias aprobado en el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior del pasado 9 de diciembre, que facilita las deportaciones, amplía el concepto de "tercer país seguro" y avanza en la externalización del control migratorio.

La ONG alerta de que estas medidas "ponen en riesgo el derecho de asilo y pueden derivar en vulneraciones de otros derechos humanos, especialmente en el caso de niños, niñas y adolescentes y de mujeres víctimas de trata y de violencia de género".

Según el Consejo de la Unión Europea, el Pacto, que empezará a aplicarse el 12 de junio de 2026, "mejorará la eficacia del sistema europeo de asilo". Por una parte, contiene normas sobre la responsabilidad de tramitar las solicitudes de asilo. Por otra, se propone reducir la entrada "ilegal" y prevé medidas de solidaridad entre los Estados miembros para aliviar la carga sobre los países a los que llegan la mayoría de los migrantes.

En concreto, el Pacto consta de un total de 10 leyes de la UE que afectan a todas las fases de la gestión del asilo y la migración, desde el control de los migrantes irregulares cuando llegan a la frontera de la UE hasta la determinación del Estado miembro responsable de tramitar una solicitud de asilo y la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros.

ACUERDO SOBRE "PAÍSES SEGUROS"

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo alcanzaron en este mes de diciembre un acuerdo sobre la primera lista de "países de origen seguros" para agilizar los retornos de migrantes que "probablemente" verán rechazadas sus peticiones de asilo y que será una lista dinámica en la que ya han sido incluidos Colombia, Marruecos y Túnez.

Con esta iniciativa, la UE quiere asegurar procedimientos "más rápidos y eficaces" --un máximo de tres meses frente a los seis meses de procedimientos ordinarios-- y dar a las autoridades nacionales "instrumentos para racionalizar el tratamiento de las demandas de asilo", según expuso la Comisión Europea cuando presentó el pasado abril la propuesta que ha servido de base para el acuerdo.

En concreto, la primera lista incluye a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, así como a los países candidatos a la adhesión --como Turquía--.

Tras el acuerdo político entre colegisladores, queda aún que tanto el pleno de la Eurocámara como el Consejo adopten formalmente la lista antes de que entre en vigor. Además, depende de disposiciones del Pacto de Migración y Asilo cuya implementación plena no está prevista hasta el verano de 2026, por lo que la lista tampoco podrá activarse antes.

En todo caso, el catálogo de "países de origen seguros" para la Unión Europea no reemplazarán sino que complementarán las posibles listas nacionales con que cuenten los Estados miembros y permitirá a los países activar con los nacionales de estos lugares mecanismos acelerados para tramitar los retornos.