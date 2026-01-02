El Ingreso Mínimo Vital ayudó más de 3,3 millones de personas desde su lanzamiento, casi un 41% menores

Archivo - Autobús IMV - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado el balance del 2025 y ha destacado que, desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes. Cerca del 41% de los beneficiarios son menores.

En un comunicado, el departamento encabezado por Elma Saiz ha enfatizado en que la mejora continua del IMV ha incluido el refuerzo del Complemento a la Infancia, la aprobación de complementos por discapacidad y el despliegue de proyectos de acompañamiento con el tercer sector, que han incrementado de forma significativa el acceso a la prestación.

Con el objetivo de acercar el IMV a quienes aún no lo perciben, el Ministerio ha impulsado durante 2025 la campaña informativa 'Llegar', que ha venido acompañada del refuerzo de un 20% de la plantilla del teléfono 020 y la puesta en marcha de nuevos servicios de atención accesible, como la atención telemática para personas con discapacidad auditiva. Este servicio ya ha atendido a más de 766.000 llamadas a lo largo del año.

Por otro lado, el Ministerio detalla que el 62% de los menores no acompañados está afiliado a la Seguridad Social y enfatiza en que, desde la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería en mayo de 2025, las solicitudes para residir y trabajar en España se han duplicado.

Asimismo, añade que ya son más de 2,2 millones de estudiantes en prácticas formativas los que han comenzado a cotizar a la Seguridad Social, de los cuales cerca de 1,8 millones corresponden a prácticas no remuneradas y más de 395.000, a prácticas remuneradas. En este contexto, ha recordado que en los últimos doce meses el sistema ha sumado más de medio millón de nuevos afiliados, superando por primera vez la barrera de los 21,8 millones de personas ocupadas.

AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR A 19 SEMANAS

El Ministerio ha reforzado también su compromiso con la conciliación y la corresponsabilidad, con la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado del menor de 16 a 19 semanas, y su incremento hasta 32 semanas para las familias monoparentales, una medida que supone un avance sustancial en la protección de la infancia y en la igualdad de oportunidades.

"Miramos a 2025 con orgullo por lo logrado y miramos al 2026 con responsabilidad por lo que viene. Seguiremos ampliando derechos, creciendo y haciendo de nuestro país un faro en materia de derechos humanos e integración", ha expuesto Saiz.

Otro de los ejes destacados del año ha sido la lucha contra los discursos de odio, junto a las grandes plataformas digitales. En el verano de 2025, el Gobierno creó un grupo de seguimiento para analizar y combatir los mensajes racistas y xenófobos en redes sociales, una iniciativa que ha dado resultados tangibles. En noviembre, las plataformas retiraron más del 50% de los mensajes denunciados por contenido de odio por primera vez, un hito en la protección de la convivencia y la cohesión social.

"El Gobierno no va a hacer oídos sordos porque lo que pasa en redes sociales tiene su traslación a la realidad. Ya lo hemos visto el pasado verano en Torre-Pacheco y, por eso mismo, hemos animado a las plataformas a fortalecer los mecanismos de moderación que permitan crear entornos digitales libres de odio y racismo. Con esta colaboración público-privada damos un gran paso para conseguirlo", ha afirmado Saiz.