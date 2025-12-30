La Unión Europea destina 38 millones de euros a la atención humanitaria de migrantes llegados a España en 2025

Archivo - 47 personas migrantes embarcan rumbo a la península tras su estancia en el Centro Estancia Temporal de Inmigirantes (CETI) de Ceuta, a 20 de noviembre de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha apoyado con 38 millones de euros la financiación de servicios esenciales a personas migrantes llegadas a España a lo largo de 2025. El programa ha sido subvencionado a través de la ayuda de emergencia (EMAS) en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), financiando hasta el 100% de las actuaciones consideradas de emergencia

La propuesta de EMAS, realizada de forma conjunta por la Secretaría de Estado de Migraciones y los gobiernos de Canarias y la Ciudad Autónoma de Ceuta, persigue financiar la asistencia a inmigrantes mayores de edad y familias inmigrantes en las islas y Península, además de la asistencia a menores no acompañados por el Gobierno de Canarias y por Ceuta durante este año, como detalla el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ha financiado con esta ayuda la prestación de servicios esenciales como seguridad, alojamiento, manutención o limpieza en diez centros de atención a personas migrantes, titularidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Canarias y Península, lo que ha permitido ofertar 11.200 plazas reforzando así el sistema de emergencia.

Este programa europeo aborda igualmente la necesidad apremiante de garantizar una atención integral y adecuada a los menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias y Ceuta, con especial atención a los de edad comprendida entre los 15 y 17 años.

En este sentido, la ayuda económica ha permitido la remodelación de varios centros de atención a migrantes, adaptándolos a las necesidades específicas de esta población sensible y vulnerable. En esta línea, se han incorporado servicios de apoyo y tutoría, ayuda psicológica o apoyo académico, entre otras medidas de atención, que han beneficiado al menos a 615 menores (355 en Canarias y 260 en Ceuta).