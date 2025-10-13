Rego urge a Israel a permitir "de una vez por todas" que la población de Gaza reciba ayuda humanitaria

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su viaje en Jordania, donde este domingo visitó los almacenes de la Agencia de Naciones Unidas - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha urgido a Israel a permitir, "de una vez por todas", que la población de Gaza reciba la ayuda humanitaria.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su viaje en Jordania, donde este domingo visitó los almacenes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), donde la organización guarda reservas de comida con las que "podrían abastecer a la población de Gaza al completo durante al menos tres meses".

En este sentido, Rego ha recalcado el trabajo y la labor que hace la UNRWA, que ha tildado de "imprescindible". Además, ha señalado la "urgencia de la población gazatí después de meses de bloqueo absoluto de la entrada de cualquier tipo de ayuda".

Según el Ministerio de Juventud e Infancia, en los almacenes de la UNRWA, más de mil camiones llenos de comida o medicamentos, entre otros tipos de ayuda, esperan para poder ser llevados a Gaza "para combatir la crisis humanitaria que sufre la población en la Franja".

Por su parte, según fuentes del departamento que dirige Rego, el director de UNRWA en Jordania, Olaf Becker, ha expresado su "agradecimiento" al Gobierno de España por su compromiso con los refugiados de Palestina. Además, ha destacado el compromiso del Ejecutivo de aumentar el apoyo financiero a UNRWA. En lo que va de 2025, el Ejecutivo ha aprobado aportaciones a la organización por valor de casi 20 millones de euros.

Respecto a la jornada de este lunes, Rego, acompañada de Becker, visitará el campo de refugiados de Jerash, conocido localmente como el campamento de Gaza. Allí mismo, mantendrá un encuentro con el Parlamento Estudiantil de la UNRWA y visitará un centro médico y un centro escolar. Además, acudirá al centro Makani de atención a la infancia, gestionado por UNICEF.

Durante el viaje a Jordania, Rego ha visitado también las instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina. Además, ha mantenido varios encuentros con estudiantes del centro de formación de UNRWA en Wadi Seer (Amán). La ministra ha subrayado este trabajo de formación para asegurar un futuro a los jóvenes palestinos en el exilio. "UNRWA es necesaria en la pelea del pueblo de Palestina por existir y por ser con dignidad. Sois también su memoria y la lucha por el retorno", ha expresado.

En esta misma línea, Rego ha recordado que en Jordania hay registrados más de 2,5 millones de refugiados y palestinas. "Aquí, UNRWA cuenta con diez campos de refugiados y con más de 160 escuelas donde miles de niños y niñas sueñan y reclaman un futuro", ha apunta la ministra de Juventud e Infancia.

Igualmente, se ha reunido con personal de la organización como la directora general adjunta de UNRWA, Natalie Boucly, o la directora de Relaciones Exteriores, Tamara Alrifai. También ha mantenido encuentros con los directores adjuntos de UNRWA en Gaza, Heli Uusikylä y John Whyte, así como con los directores de Educación y Salud, Julia Dicum y Akihiro Seita, respectivamente.