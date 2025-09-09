La Reina Sofía estrecha su colaboración con Bancos de Alimentos con la inauguración de las nuevas instalaciones de Ceuta

La Reina Sofia durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos. - BANCO DE ALIMENTOS

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reina Sofía ha inaugurado este jueves las nuevas instalaciones de la Asociación Banco de Alimentos de Ceuta. Durante la visita ha conocido el funcionamiento diario de banco de alimentos y se ha interesado por la labor y respuesta social que realiza esta asociación en su día a día.

A su llegada, S.M. la Reina Doña Sofía ha sido recibida por el presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas y la Delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, junto a otras autoridades, así como por el presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal y miembros de la Junta Directiva y de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesfal).

Tras el recibimiento, la Reina Sofía ha inaugurado las nuevas instalaciones y ha mantenido una reunión de trabajo para conocer la gestión del Banco de Alimentos de Ceuta. Durante la misma, Pedro Mariscal le ha expuesto la evolución del Banco, las acciones que se desarrollan actualmente y los objetivos estratégicos que persigue, todo ello con el fin de poder atender cada vez mejor a las personas beneficiarias.

Posteriormente, y tras la firma en el libro de visita, la Reina Sofía ha recorrido las nuevas instalaciones de la Asociación, donde ha mostrado su interés por conocer in situ cómo funciona este Banco de Alimentos, ha saludado a los miembros de la junta directiva de la Asociación y también a las personas voluntarias que juegan un papel fundamental en su misión diaria.

La nueva nave consta de 960m2, distribuida en dos plantas. El almacén con los alimentos, neveras refrigerados y cámara de congelación, así como la oficina para tramites de almacén, se encuentran en la primera planta, mientras que en la segunda planta se ubica el área administrativa y la sala de reuniones.

Pedro Mariscal ha asegurado que "para el Banco de Alimentos de Ceuta es un honor esta visita en un momento en que los bancos de alimentos están desempeñando un papel fundamental en la sociedad".

La visita, a iniciativa de la Reina Sofía, se inscribe en el marco de colaboración que su Fundación mantiene desde el año 2012 con los bancos de alimentos de toda España, con el fin de conocer sus necesidades y posibles vías de ayuda.

Gracias a esta colaboración, una de las áreas a la que la Fundación de S.M. dedica un mayor esfuerzo, la Fundación Reina Sofía ha proporcionado al conjunto de los bancos de alimentos más de un millón de litros de zumo y leche y miles de kilogramos de alimentos infantiles, a la vez que se han mejorado instalaciones, vehículos y equipamiento, especialmente los equipos de frío necesarios para la conservación y distribución de alimentos frescos perecederos.

A estas acciones se ha sumado recientemente, tras la campaña 'El mensaje detrás del cuadro de Botero', una nueva ayuda de la Fundación Reina Sofía destinada a la adquisición de leche y alimentos infantiles por importe de 500.000 euros, para su distribución gratuita a las personas necesitadas a través de los distintos bancos de alimentos de España.

Con origen en la distribución de estas ayudas de la Fundación Reina Sofía, el Banco de Alimentos de Ceuta adquirió cámaras frigoríficas y recibe anualmente alimentos básicos indispensables.

Durante el pasado año, la Asociación Banco de Alimentos de Ceuta, distribuyó un total de 635.535,698 kilos de alimentos, tanto productos no perecederos como frescos, entre 22 entidades beneficiarias diseminadas en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Actualmente, atiende a un total de unas 15.933 personas declaradas en situación de pobreza y/o exclusión social en nuestro ámbito de actuación.