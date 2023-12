Los Reyes Magos de Fundación Madrina repartirán regalos a más de 7.500 niños de 48 nacionalidades distintas

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos de Fundación Madrina repartirán estas navidades regalos a más de 7.500 niños de al menos 48 nacionalidades distintas. Bajo el lema 'Mágica Navidad, llena de Corazón y de Colores', la fundación lleva la ilusión de la Navidad a los niños y familias más vulnerables.

Para la Fundación Madrina todo niño tiene derecho a jugar, y por eso la ilusión, y la magia de la Navidad, debe ser para todos y también para los niños más necesitados.

El objetivo de todos los actos que se celebrarán durante las fiestas navideñas es rendir un homenaje a los niños como almas y 'Héroes de la Navidad', ya que han sido los que más han sufrido el drama social de sus familias debido al aumento de la "pobreza infantil".

En total, se están repartiendo regalos a más de 7.500 niños de más de 48 nacionalidades distintas. Más de 300 de estos niños son ucranianos, más de 200 menores son de la Cañada Real, más de 1.000 niños están alojados en los Pueblos Madrina, ubicados en las Comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla-León, y el resto son acogidos en los diferentes programas de la Obra Social de la Fundación, incluidas las 'colas del hambre'.

Precisamente, este martes se han repartido en Madrid 100 canastillas 'Bienvenidos al Mundo' por alumnos del colegio Highlands Los Fresnos. Asimismo, este miércoles habrá otra entrega de canastillas, repartidas por alumnos de los colegios participantes, que son el colegio Everest y CEU Sanchinarro.

Las canastillas contienen productos pediátricos y de primera necesidad para el biberón de 150 mililítros, tetinas de silicona, chupete de silicona, pañales talla 1, toallitas húmedas, aceite corporal de bebé, agua de colonia y jabón líquido y champú de bebé.

El jueves también se repartirán 100 cestas navideñas para familias numerosas con más de cinco hijos, y familias con condiciones médicas especiales. También el jueves habrá una entrega de regalos de Reyes Magos para más de 500 niños de familias vulnerables provenientes de las colas del hambre.

El viernes 22, en la sede de Fundación Madrina, se celebrará la graduación de las madres de todos sus cursos formativos, tantos presenciales como online.

Fundación Madrina continúa con la campaña de emergencia humanitaria 'No más frío infantil' con el objetivo de ayudar a más de 1.000 niños españoles vulnerables y sus madres, y así evitar las graves secuelas que el frío extremo y la humedad puede causar en ellos, como enfermedades respiratorias graves que les puede llevar incluso a la muerte. Esta iniciativa busca recoger material de abrigo "materno-infantil" para luchar contra el frío extremo que puede afectar mortalmente la vida de muchos niños y sus madres embarazadas.

La fundación alerta de que las familias más vulnerables carecen de calefacción debido al elevado coste de la energía y a la falta de recursos para abrigarse. El frío extremo también repercute en los niños más grandes, incluso con 14 años.

Debido al estrés por frío los menores "no pueden contener la orina" y hacen sus necesidades encima. Además, muchas de estas familias no pueden poner lavadoras, y la ropa de los niños no se les seca, lo que representa un grave riesgo para su salud. La falta de ropa de abrigo en los menores, unido a la falta de calefacción, genera que las enfermedades respiratorias y las humedades de las habitaciones donde viven, provocan las enfermedades infantiles más graves.

La Fundación Madrina hace una llamada a la generosidad y la solidaridad de todos, ya que hay una lista de más de 1.000 niños de familias que necesitan ayuda urgente, y cuyas madres acuden diariamente a la fundación suplicando abrigo, una manta, una estufa y comida caliente. Madrina indica que cualquier colaboración es crucial para ayudar a estas familias a enfrentar el invierno y evitar las graves consecuencias del frío extremo en los niños.