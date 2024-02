Sanofi lanza un programa de apoyo a los empleados afectados por cáncer u otras enfermedades críticas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sanofi ha lanzado un programa global dirigido a apoyar a los empleados de la compañía diagnosticados de cáncer u otra enfermedad crítica, proporcionándoles ayuda social, emocional y económica, además de garantizarles el trabajo, el salario y los beneficios independientemente de su función y ubicación geográfica durante un período máximo de 12 meses.

Además del apoyo financiero, el programa de apoyo bajo el título 'Cancer & Work: Actuando juntos', brinda a las personas de la compañía con enfermedades oncológicas o críticas la posibilidad de acogerse a medidas de trabajo flexibles adaptadas a sus necesidades.

En cuanto a su bienestar emocional, desde Sanofi señalan que los empleados tienen acceso a una red de compañeros voluntarios que les ayudan a sobrellevar tanto el diagnóstico y tratamiento, como la vuelta al trabajo. Unos compañeros que, además de haber sido formados para brindar este apoyo, han experimentado el cáncer en primera persona o en su entorno, lo que permite compartir experiencias, debatir sobre recursos accesibles y establecer relaciones de comprensión.

Paralelamente, los empleados afectados tienen acceso a un servicio psicológico externo las 24 horas del día y los 7 días de la semana en todos los países en los que Sanofi está presente. Además, también preparará a los responsables de los departamentos para que puedan apoyar a los miembros de su equipo afectados por patologías graves.

Asimismo, lo largo de este 2024, la entidad también tiene la intención de implementar la cobertura de varios gastos no médicos a través de seguros, asignaciones y/u otras ayudas habitualmente no cubiertas por las aseguradoras como, por ejemplo, las pelucas. Además, los empleados con familiares afectados por una enfermedad crítica tendrán derecho a un permiso no remunerado para las tareas de cuidador.

INSPIRADO EN LA INICIATIVA DE UN GRUPO DE EMPLEADOS

En 2017, voluntarios de Sanofi Francia con experiencias y habilidades diversas (como pacientes, cuidadores, profesionales...) crearon un espacio para que los empleados afectados por el cáncer pudieran compartir su vivencia, ayudando a desarrollar el soporte que necesitaban y las soluciones para que pudieran conciliar el trabajo con la enfermedad.

Estos grupos de apoyo se podían convocar en cualquier momento de la enfermedad, desde el diagnóstico a la supervivencia, pasando por el tratamiento, las bajas y el regreso al trabajo. Siete años después, la iniciativa se ha convertido en una red de 27 compañeros y 150 miembros que comparten experiencias y mejores prácticas, ayudando a más de 370 empleados (45 por ciento cuidadores, 45 por ciento pacientes y 10 por ciento responsables de equipos).

"Muchos de nosotros nos enfrentamos al cáncer de una forma u otra en nuestras vidas. En el momento que te dicen que tienes un cáncer o recibes tratamiento, lo último en lo que quieres pensar es en el trabajo. Sin embargo, la mitad de las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad tienen miedo a explicarlo en el trabajo, y esto es injusto", destaca la directora de People & Culture en Sanofi, Natalie Bickford.

Por su parte, la directora de People & Culture en Sanofi Iberia, Heidi Van de Woestyne, concluye que el proyeto "incluye una ambiciosa estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión de la que tienen la oportunidad de ser partícipes a distintos niveles; pero también iniciativas que ponen el foco en su bienestar físico y psicoemocional. Y es que para poder perseguir el poder de la ciencia y mejorar la vida de las personas es fundamental poder contar con un equipo humano comprometido y con salud".