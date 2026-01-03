Tecnología 3D solidaria: Ayúdame3D lleva a Sudáfrica sus prótesis que cambian vidas

Ayúdame3D vuela a Sudáfrica para instalar un laboratorio donde imprimir brazos y tres niñas ya han sido ayudadas - AYÚDAME3D

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Ayúdame3D ya ha aterrizado en Sudáfrica para instalar el tercer laboratorio 3D que la ONG tiene ya en el mundo, un centro donde diseñar, imprimir y colocar trésdesis a cualquier persona que lo necesite y, como siempre, de forma completamente gratuita.

Por el momento, tres niñas (Levandré, Mohau y Felicity) que han sufrido la amputación de ambos brazos ya han recibido esta ayuda, como ha detallado la entidad,

Hasta la fecha, la ONG cuenta con laboratorios en Kenia y Tanzania, que también están gestionados por jóvenes locales, que serán quienes fabricarán las prótesis. En Kenia se implantó el primero en el año 2020, donde la ONG opera desde entonces un aula tecnológica en Kabarnet donde los jóvenes de la zona fabrican prótesis y otros dispositivos 3D de forma independiente y sostenible.

En 2025, Ayúdame3D llegó a Tanzania. Fue el pasado mes de abril cuando se inauguró el centro 3D de Mwanza, donde ya se han ayudado a varias decenas de personas en escasos seis meses. Este proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración con otras entidades como EAHP Tanzania, Derandein Fundazioa y Fundación Kutxa.

Esta Navidad, dos componentes del equipo (Marta Fuentes y Eva Gala) han volado hasta Klerksdop, a dos horas de Johannesburgo, para instalar el tercer laboratorio 3D, gracias a patrocinadores, 'crowdfunding' y acuerdos con entidades de la zona.

"El beneficio para ellos es doble: podrán entregar ayudas a sus vecinos, pero al mismo tiempo obtener un puesto de trabajo y garantizar el futuro de varias familias desprotegidas hasta este momento", explica Ayúdame3D.

Es el caso de Tlotlomatso y Kilebuhile, los dos jóvenes que se encargarán del laboratorio de Sudáfrica. Ambos tienen 25 años, ya son padre y madre de familia y no han podido terminar sus estudios. La tasa de desempleo juvenil en Sudáfrica supera el 40%.

"Estamos muy agradecidos por este puesto, podremos ayudar a muchas personas de nuestra comunidad con prótesis, pero también dar trabajo a más vecinos si el laboratorio va tan bien como esperamos", explica Tlotlomatso.

"ILUSIÓN Y FUERZA"

En cuanto a las tres primeras beneficiarias, Levandré y Mohau, de 7 años, y Felicity, de 14, viven en una situación muy complicada, van a colegios de necesidades especiales y su calidad de vida es muy deficiente.

Las tres tienen amputación de ambos brazos y una de ellas, además, no tiene piernas y vive en un orfanato. "Seguiremos ayudando a Felicity porque necesitamos avanzar mucho más con ella. El primer día ya sabía utilizar la prótesis para su bracito izquierdo, nos emocionó mucho ver que tiene tanta ilusión y fuerza", señala la directora de Proyectos de Ayúdame3D, Marta Fuentes.

Para llevar a cabo este proyecto, se lanzó un 'crowdfunding' que sigue abierto, con el objetivo final de recaudar 15.000 euros con los que financiar el equipo que se va a emplear en el laboratorio, la instalación de impresoras, el alquiler del local y los primeros diez meses de vida del centro.