Veinte artistas con discapacidad intelectual exhiben sus obras en la exposición Arte Inclusivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Randstad ha inaugurado la 8ª edición de la exposición Arte Inclusivo en su Hub de Innovación Social, en Madrid. En esta edición participan 20 artistas con discapacidad intelectual que presentan 30 obras, entre pinturas, esculturas y fotografías.

Esta iniciativa, organizada en colaboración con Fundación AMÁS, Fundación AON y Loewe perfumes, fomenta la promoción del arte, la cultura y da visibilidad al talento de los artistas con discapacidad intelectual.

La presidenta de Fundación Randstad, Ana Requena se ha dirigido a los artistas durante la inauguración de la exposición para destacar que "cada una de estas obras es el reflejo de una mirada distinta, con una experiencia vital que enriquece y en la que se representa todo el talento.

Entre las voces protagonistas de la jornada, el artista Luis Bolaños ha expresado su experiencia "con diferentes texturas y con el color". "Mis cuadros son cada vez más grandes, pero en todas mantengo mi sello, el círculo, que no falta en ninguna de mis obras".

Por su parte, el pintor Rubén Cantero ha asegurado estar "muy orgulloso" de que suobra sea imagen de esta edición de Arte Inclusivo. "Dibujé helados porque lo que más me gusta en la vida es la comida y porque me gusta utilizar muchos colores al pintar", ha argumentado.

Asimismo, el CEO de Loewe Perfumes ha expresado a los artistas su satisfacción por la calidad de las obras. "Para nosotros el arte es también una manera de romper barreras. Cada uno tiene una forma de expresión diferente, vosotros tenéis una manera artística pictórica y esta es una manera muy importante de inclusión".

Por su parte, Ismael Carrillo, director general de Fundación Amás, ha tomado la palabra para "defender el derecho de estas personas a participar en la vida cultural a través de su expresión artística, promoviendo que los espacios culturales se abran a la diversidad". "Este proyecto demuestra que, cuando hay actitud, las barreras se derriban y la democracia cultural puede ser una realidad compartida", ha añadido.

Durante todo el mes de octubre, las obras estarán expuestas y a la venta en el Hub de Fundación Randstad, ofreciendo al público una oportunidad para conocer el trabajo de una veintena de artistas con discapacidad intelectual que, a través del arte, encuentran su lugar en el mundo cultural.

El próximo 3 de diciembre, llegará esta iniciativa "Arte Inclusivo" a Sevilla con el que expandimos las fronteras y el impacto cultural de esta iniciativa. Esta nueva edición permitirá visibilizar el talento artístico de las personas con discapacidad de Andalucía, sensibilizando a la sociedad local sobre el valor de la diversidad. Con esta nueva edición en Sevilla, fortalecemos nuestro compromiso con la inclusión a nivel nacional, demostrando que el arte y el talento no tienen límites, tampoco geográficos.