World Vision amplia su respuesta de emergencia en Haití ante el huracán 'Melissa'

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

World Vision está ampliando rápidamente su respuesta de emergencia en Haití para proteger a la infancia y las familias vulnerables en los departamentos afectados a medida que el huracán 'Melissa' se intensifica y se convierte en un huracán de categoría 5, según ha informado la ONG.

Así, World Vision en Haití ha activado su Equipo de Gestión de Incidentes tanto a nivel nacional como regional y está coordinando estrechamente con la Dirección de Protección Civil, así como con los socios humanitarios. De esta forma, los suministros de socorro preposicionados están listos para apoyar a 3.000 hogares, incluyendo kits de higiene, utensilios de cocina y materiales para refugios.

Además, la ONG ha indicado que los equipos de respuesta rápida están a la espera de desplegarse cuando las condiciones lo permitan. Mientras, para satisfacer las necesidades inmediatas, World Vision en Haití ha asignado 300.000 dólares de su Fondo Nacional de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

El pasado sábado 25 de octubre, el Gobierno de Haití elevó el nivel de alerta a rojo, el nivel más alto, para las zonas de Grand'Anse y Sud. Los departamentos del sudeste, Nippes y oeste permanecen en alerta naranja y las autoridades instan a las comunidades a seguir las directrices oficiales y evitar las zonas de alto riesgo, como ha recordado la ONG.

Ya el pasado 24 de octubre, en el sur, un total de 124 hogares que viven en zonas precarias de Les Cayes, Île-à-Vache y Coteaux comenzaron a trasladarse a refugios de emergencia. Además, las escuelas de todo el Gran Sur han suspendido las clases debido al mal tiempo y a su uso como refugios temporales.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que persistan las condiciones meteorológicas inestables, con intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas costeras y montañosas. Además, ya se han registrado tres víctimas mortales y un herido grave tras un deslizamiento de tierra en Fontamara, Puerto Príncipe. También se han desbordado los ríos en varios departamentos, lo que ha causado daños en viviendas, carreteras e infraestructuras críticas.

Asimismo, la ONG asegura que los medios de vida agrícolas se encuentran "gravemente amenazados", ya que las fuertes lluvias y los vientos intensos han dañado los cultivos, así como obstaculizado el acceso a las tierras y los mercados y perturbado las actividades pesqueras a lo largo de la costa sur. En concreto, en Mapou (sureste), se han perdido 15 hectáreas de maíz. Estos impactos ponen en peligro la próxima temporada agrícola de invierno y amenazan con agravar la inseguridad alimentaria.

Según el análisis del IPC de octubre de 2025, más de 1,4 millones de personas en los departamentos afectados ya se encuentran en situación de crisis (fase 3 del IPC) y 350.000 en situación de emergencia (fase 4 del IPC). La ONG ha alertado de que, sin una intervención urgente, la tormenta podría empujar a más familias a una situación de mayor vulnerabilidad.

El director de World Vision en Haití, Lesly Michaud, ha señalado que "los niños, niñas y las familias de Haití se enfrentan a crisis cada vez más graves". "Nos comprometemos a apoyar a las comunidades durante esta tormenta y más allá, garantizando que reciban la ayuda que necesitan para recuperarse y reconstruirse" ha concluido.