España, el país donde más personas creen que aumentará la llegada de inmigrantes en 2026: El 80% lo piensa, según Ipsos

El 79% de la ciudadanía española considera que la llegada de inmigrantes aumentará en 2026, lo que hace que España sea el país donde más personas anticipan un incremento de los flujos migratorios durante el próximo año.

Así lo refleja el estudio 'Predictions 2026' publicado este martes por Ipsos, que analiza encuestas realizadas en 30 países, entre ellos España, donde se ha preguntado a cerca de 1.000 personas por los principales acontecimientos y retos globales que esperan para los próximos doce meses.

'Predictions 2026' recoge las percepciones sobre cómo ha sido el último año y las expectativas para el nuevo año que comienza alrededor de diversos ámbitos como son la economía, la sociedad, la tecnología o el medioambiente, entre otros.

Los datos, en el caso de España, reflejan una marcada preocupación ante desafíos como la inmigración, el clima o el impacto de la IA, combinada con un moderado optimismo económico y un deseo claro de priorizar el bienestar personal.

El balance que realiza la ciudadanía española sobre 2025 es mayoritariamente negativo cuando se refiere al país. Según el estudio, seis de cada diez personas (61%) consideran que 2025 ha sido un mal año para España, una cifra alta pero mucho menos dramática que en países vecinos como Francia (85%), Reino Unido (76%) o Alemania (71%). Este pesimismo se extiende incluso a 2026.

Menos de la mitad de los españoles (47%) piensa que el próximo año será mejor que el año anterior. De nuevo, una cifra que se presenta optimista si se compara con otros países europeos como Italia (34%), Alemania (31%) o Francia (17%).

La foto cambia cuando el balance se limita al ámbito personal y familiar, donde el 55% de la población no considera que el 2025 haya sido un mal año para ellos y su familia. De hecho, se muestran optimistas respecto a 2026, donde el 69% confía que para ellos y su entorno será un año mejor que el que dejamos atrás.

La ciudadanía española muestra preocupación ante los posibles efectos de la inteligencia artificial en el empleo. Dos tercios de la población (66%) consideran que la IA destruirá puestos de trabajo. En contraste, solo el 38% de la población española que la IA generará nuevas oportunidades laborales.

El análisis también revela que ocho de cada diez ciudadanos en España (80%) considera que la temperatura global continuará aumentando en 2026. Asimismo, el 73% cree que España experimentará un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos en el próximo año, situándose así entre los tres países de Europa con los datos más elevados, junto con Irlanda (77%) y Francia (76%).