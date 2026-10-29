Los defensores del Pueblo guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda (Toledo)

Los defensores del Pueblo guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los defensores del Pueblo de España, reunidos en La Palma en las XXXIX Jornadas de Coordinación, han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

Después de cancelar los discursos y actos institucionales previstos, trasladaron este miércoles su "más sentido pésame" a familiares y amigos de las víctimas tras el accidente.

También mostraron su "agradecimiento y reconocimiento" a los servicios de emergencia, los equipos sanitarios y todas las personas que trabajan en la atención y asistencia a las víctimas de esta tragedia. Además, expresaron su deseo de que "la solidaridad de todo el país contribuya a sobrellevar estos difíciles momentos".

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, manifestó este miércoles su "preocupación" ante el accidente ferroviario, un siniestro que calificó de "gran gravedad" y que, según remancó, "habrá que aclarar", al mismo tiempo que trasladó su solidaridad con los afectados.

"También agradecemos, como siempre, la labor que están haciendo toda la ciudadanía y todos los servicios, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios para dar respuesta a este accidente, que habrá que aclarar, aunque se está diciendo que es un fallo humano, pero a mí no me corresponde valorar eso", aseguró en declaraciones difundidas por la institución y recogidas por Europa Press.

Asimismo, Gabilondo afirmó que, a pesar de que "no está todavía definido el número de víctimas", se trata de "un accidente de gran gravedad". "Por tanto, lo primero es solidaridad, afecto a los familiares de los fallecidos y también a los de múltiples heridos. Esperemos que puedan recuperarse lo antes posible", subrayó.

Finalmente, indicó que había estado siguiendo de cerca el alcance de la noticia a través de los medios de comunicación. "Nos sentimos, como es lógico, vinculados a todos los que están padeciendo, que están padeciendo con ellos toda España", concluyó.