Irene Montero cree que "bastante gente" sabía cómo era Errejón mientras que a Rufián le sorprendió "absolutamente"

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, cree que "bastante gente" sabía cómo era Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual, mientras que el cabeza de lista de ERC a estos comicios, Gabriel Rufián, ha asegurado que, de 0 a 10, le sorprendió "un diez": "Absolutamente".

"Yo creo que lo sabía bastante gente. El poder te da una impunidad. Todo el mundo sabe que por Madrid la gente conocida sale por los mismos bares y ahí se mezclan periodistas con políticos y todo se va sabiendo. Y el poder te da un manto de impunidad que te permite seguir haciéndolo y eso es precisamente la cultura de la violación y eso es precisamente lo que tenemos que romper", ha señalado este martes Montero en una entrevista en La Revuelta, recogida por Europa Press.

La que fuera ministra de Igualdad ha defendido que el feminismo "es lo mejor que tiene este país". "El movimiento feminista es lo mejor que tiene este país y en todos los sitios donde está habiendo victorias populares y progresistas es por las mujeres, las personas LGTBI, las personas trans... Pero claro, queda mucho por hacer, obviamente", ha dicho.

Montero ha reivindicado que "no se soluciona nada guardando el feminismo en un cajón, ni culpando al feminismo de los problemas". "El problema no es una mujer que está defendiendo sus derechos. El problema es que tenemos a una presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso) que le da la pasta a Quirón", ha criticado.

En este contexto, Rufián ha celebrado que "el feminismo ha frenado el fascismo en muchos países". "Han sido las mujeres feministas las que han frenado y siguen frenando y probablemente frenarán, se piense lo que se piense. Y no es opinión, es información", ha zanjado.

También ha recordado que Irene Montero "ha tenido 40, 45, nazis o tarados, en su casa, con sus hijos en su salón, escuchando cómo le insultaban, y todo el mundo callado". "Yo entraba en el Congreso y estaba ella, que era ministra aún, y estaba siempre sola. Así que yo me siento muy orgulloso de estar aquí a su lado", ha afirmado.

Ante la pregunta clásica del presentador David Broncano sobre si los invitados son "más machistas o más racistas", Irene Montero ha respondido que se ha "revisado más el machismo que el racismo", mientras que Rufián ha reconocido que los hombres lo del machismo lo tienen "en vena".

"CULPABILIZAN AL MIGRANTE PORQUE ES POBRE"

Por otro lado, ambos dirigentes han defendido que "la derecha y la otra derecha" tienen problemas con los migrantes que son pobres. "El que va por Serrano y entra al Loewe con una mujer tapada hasta aquí a gastarse 6.000 pavos en bolsos o lo que sea o en ropa, de ese no habla nadie", ha criticado Rufián.

Para el político independentista, "la derecha y la otra derecha no le tienen manía o no culpabilizan al migrante porque es negro o porque es de una religión determinada, sino porque es pobre".

En este punto, Rufián ha apostado por "basar todo en inclusión, en aceptación y en derechos y obligaciones". "Pero te llames como te llames", ha precisado.

En la misma línea, Montero ha criticado que "hay políticos que muy irresponsablemente" dicen que la inmigración es un problema. "Si te das cuenta, aquí se han acogido a 350.000 ucranianos y 240.000 venezolanos, que se están comprando el Barrio de Salamanca y nadie ha dicho ni mu, ahí no ha habido problemas de gestión, problemas de espacio, problemas de convivencia, ahí no hay ningún problema", ha advertido.

"Entonces, a lo mejor, lo que hay es un poco de racismo. Están criminalizando y situando en el foco de un problema a una persona que se está buscando la vida. De hecho, nuestros padres, nuestros abuelos, han sido personas migrantes. Entonces, hay una falta de humanidad en tratar a una persona que no conoces de nada como jamás tratarías a quien tú más quieres, mientras los verdaderos invasores nunca los nombran y siempre protegen", ha manifestado.