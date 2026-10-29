El padre Ángel viaja a Urda para acompañar a las familias: "No están solas"

Archivo - El padre Ángel en una fotografía de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, se ha desplazado a Urda (Toledo) para estar junto a los familiares y afectados por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre, que ha dejado al menos 69 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.

"Ante una tragedia así, lo primero es estar al lado de las personas. Solo podemos acompañar, escuchar, abrazar, llorar y rezar con las familias. No están solas", ha señalado el sacerdote.

Desde Mensajeros de la Paz quieren sumarse a la "solidaridad" mostrada desde las primeras horas por los vecinos de Urda, que "se han volcado con los afectados" y estar presentes "en uno de los momentos más duros para tantas familias".

Además, con este viaje, el padre Ángel desea trasladar personalmente "el cariño, el consuelo y el apoyo" de toda la organización a quienes están viviendo estas "horas de enorme dolor e incertidumbre".