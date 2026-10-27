Torres ve "lógica" la decisión del Supremo de rechazar las medidas cautelarísimas pedidas por Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "lógica" la decisión del Tribunal Supremo de rechazar las medidas cautelarísimas pedidas por Ceuta en un recurso en el que acusaba de "inactividad" al Gobierno central y reclamaba la expulsión o devolución de los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos en la entrada masiva de julio.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el ministro ha argumentado que si realmente hubiera existido una "inacción" por parte del Ejecutivo central --tal y como sostenía la parte recurrente--, esta debería haber solicitado medidas cautelares "hace tiempo".

En este sentido, Torres ha defendido la gestión del Ejecutivo central, al asegurar que "la acción del Gobierno de España ha permitido desalojar todos los asentamientos, disponer de 8.000 plazas y que más de 14.000 personas hayan retornado". "Con estos datos, hablar de inacción del Gobierno es ir contra la evidencia", ha remarcado el titular de Política Territorial.

Asimismo, ha acusado al PP de utilizar este asunto "electoralmente, incluso recurriendo a la Justicia que hoy le da un varapalo". "Trabajo serio, conjunto y recuperar la normalidad. Eso es lo que piden los ceutíes", ha subrayado.