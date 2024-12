El cupón de la ONCE rendirá homenaje al Día de los Derechos Humanos el próximo martes 10 de diciembre

ONCE

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ONCE rendirá homenaje al Día de los Derechos Humanos el próximo martes 10 de diciembre, con cinco millones de cupones que celebrarán esta fecha, en la que se recuerda que "el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas las personas es el ideal común al que aspiran las naciones y pueblos del mundo", según ha informado Amnistía Internacional.

El vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE, Alberto Durán, ha entregado una lámina enmarcada con este cupón al director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en un acto celebrado en el Consejo General de la ONCE. Han estado acompañados por la consejera general coordinadora de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE, Bárbara Palau; y el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia.

La entidad ha explicado que, tras la presentación, han mantenido una reunión en la que Alberto Durán se ha interesado por el trabajo de Amnistía Internacional en general, y por los problemas que tienen las personas con discapacidad en materia de derechos humanos. Esteban Beltrán le ha explicado los métodos que utiliza AI para elaborar sus informes y el especial cuidado con este tipo de personas.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, el mismo día que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950.