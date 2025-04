Torres confía en que "está vez sí" se apruebe el reparto de menores migrantes: "Será un día histórico para esos niños"

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confía en que "esta vez sí" se va a convalidar en el Congreso el real decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer la obligatoriedad del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas cuando haya saturación. "Será un día histórico para esos niños y niñas", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, el ministro , Ángel Víctor Torres ha destacado la "importancia" de la votación de este jueves en la Cámara Baja porque si no se convalidara "quedaría sin efecto todo lo que se ha podido hacer en este mes anterior".

Para el ministro de Política Territorial, el real decreto-ley del Gobierno es "una propuesta de solidaridad clara" y "objetiva". "No se persigue a ningún territorio. No se beneficia a ninguno", ha subrayado Torres.

Torres ha reconocido que el Gobierno no conoce el número real de menores migrantes no acompañados que viven en España porque después de dar un plazo a las comunidades autónomas que vencía el 30 de marzo, Aragón "no ha enviado los datos" y otras han remitido información "que no corresponde a lo pedido". "No lo tenemos, pero lo vamos a tener", ha declarado el ministro, que ha añadido que para ello se ha creado un grupo de trabajo y se va a reclamar que en "un plazo mínimo" respondan a "esos certificados con datos objetivos".

Respecto a las regiones que están en estos momentos más saturadas, el titular de la cartera de Política Territorial ha asegurado que "claramente Canarias" ya que cuenta con unos 6.000 menores y su capacidad de acogida ordinaria estaría en unos 1.000 niños. "Las demás, por población, están muy por debajo de la capacidad ordinaria si repartiéramos", ha señalado.

Según ha explicado el ministro, una vez convalidado el decreto, hay una posibilidad de que las comunidades autónomas pacten una distribución adecuada de los menores en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En este punto, el ministro ha asegurado que la titular de la cartera de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocará la reunión "antes" del próximo 20 de junio y que la "voluntad" del Gobierno es llevar a cabo el reparto con "consenso" y "escuchando a todas las comunidades".

Preguntado sobre qué ocurriría si alguna región dice no tener recursos para acoger a los menores que se le asignen, Torres ha aclarado que la acogida no es inmediata, sino que se da un plazo de 12 meses para distribuir a 4.000 niños de Canarias y 400 de Ceuta.

"El propio real decreto-ley da posibilidades de contratación por urgencia y emergencia a las comunidades autónomas. Mecanismos administrativos para que abran esas plazas. Hay un fondo económico que se puede ampliar también en el real decreto ley", ha asegurado, para después criticar que haya comunidades que hayan recurrido al Tribunal Constitucional porque quieren "bloquear" el decreto y "no ofrecen alternativa".

Finalmente, ha explicado que el Gobierno responderá "hoy" al Tribunal Supremo sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la tutela de 1.000 menores de Canarias. "Responderemos al respecto, asumiendo lógicamente ese auto y explicando lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo", ha concluido.