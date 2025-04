El Gobierno se reunirá con las CC.AA el 28 de abril para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de abril de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno se reunirá con las comunidades autónomas el lunes 28 de abril en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha confirmado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a medios en el Congreso tras el debate del real decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que establece los criterios para distribuir de forma obligatoria entre las autonomías a los menores migrantes no acompañados que se encuentran en territorios con sobreocupación.

La ministra ha explicado que el Ejecutivo va a hacer una propuesta en el encuentro con los datos de acogida que han aportado las autonomías, pese a que a habido comunidades del PP que no los han facilitado.

"Nosotros tenemos intención de empezar con el traslado, la acogida de niños y niñas en otros territorios, a partir del verano. Sería la fecha estimada en la que podríamos estar en mejores condiciones porque hay que dimensionar el sistema", ha asegurado la ministra.

En esta línea, la ministra ha explicado que el Gobierno tiene que habilitar las plazas para los menores migrantes no acompañados en los territorios y ser, al mismo tiempo, "ágiles". Si bien, ha insistido en que es importante que los derechos de estos niños estén "en el centro". "Son seres humanos y hay que contemplarlo, por tanto, también en todo lo que tiene que ver con los calendarios y el proceso de acogida en otros lugares", ha expuesto.

TORRES LAMENTA QUE PP Y VOX SE ALÍEN

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado, tras las intervenciones de PP y Vox, que "la derecha y la ultraderecha se alíen en un mensaje de xenofobia, en un mensaje de homofobia, en un mensaje absolutamente racista".

En esta misma línea, ha apuntado que si los menores migrantes no acompañados no tuviesen piel negra "serían atendidos". No hay más diferencia que el color de la piel. "Es lamentable porque es la primera vez que en el Congreso de los Diputados se ha puesto sobre la mesa con éxito, porque se ha aprobado por otros grupos políticos, una medida estructural histórica que responde a un concepto de país", ha añadido sobre la postura de rechazo de PP y Vox ante el reparto de menores migrantes.

Asimismo, ha augurado que la convalidación del real decreto-ley va salir adelante, pero ha recalcado que un partido que ha gobernado España "hoy comete un error histórico", en referencia al rechazo del PP.

Además, se ha referido a las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' que han avanzado su deseo de acudir al Tribunal Constitucional por esta cuestión. "¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa para responder al hacinamiento de miles de niños que están en Ceuta, en Canarias, lugares donde también gobierna el Partido Popular? Estamos ante una absoluta incoherencia, porque no hay respuesta alternativa", ha subrayado el ministro.

También ha apelado a los diputados del PP por Canarias o Ceuta a que voten "en conciencia". Que voten 'si' o 'no' porque creen que eso es lo mejor para sus territorios, donde ellos fueron votados. Y si creen lo contrario, que voten en conciencia. Ellos saben perfectamente que esto es una solución demandada históricamente por esas comunidades", ha afirmado.

Finalmente, preguntado por el auto del Tribunal Supremo que exige al Gobierno que se haga cargo de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, Torres ha afirmado que el plazo de diez días se cumple este viernes. "Se cumple hoy el plazo, y por tanto será hoy cuando se responda e, indudablemente, vamos a responder diciendo que además de que asumimos, respetamos y estamos trabajando sobre ese auto", ha añadido.

Así, ha detallado que este miércoles mantuvo una reunión técnica con el gobierno de Canarias y ha avanzado que "habrá otras". "También queremos dar al Tribunal Supremo la buena noticia de que se ha cumplido el real decreto-ley que solventa el hacinamiento, no solamente de los que han solicitado asilo, sino de los que han solicitado asilo y de todos los demás, porque ese fallo del Tribunal Supremo, ese auto, tiene su base en el hacinamiento que tiene Canarias", ha señalado.