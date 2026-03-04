La Embajada de Ucrania prorroga en España hasta abril la campaña de apoyo al sector energético del país

La Embajada de Ucrania prorroga en España la campaña de apoyo al sector energético - EMBAJADA DE UCRANIA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Ucrania ha prorrogado en España hasta comienzos del mes de abril la campaña de apoyo al sector energético del país que lleva por lema 'Solidaridad Energética Urgente con Ucrania', como ha dado a conocer la institución.

Durante la primera fase, desarrollada en febrero en plena ola de frío, se recaudaron algo más de 21.000 euros en España, como ha indicado la Embajada, que añade que los fondos siguen en proceso de recaudación y se transferirán al Fondo de Apoyo Energético a Ucrania al finalizar esta iniciativa, con el objetivo de contribuir a la reparación, protección y modernización de la infraestructura energética del país antes de la llegada del próximo invierno.

Según el primer viceprimer ministro y ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, Rusia ha llevado a cabo 5.796 ataques contra la infraestructura energética del país desde 2022, cuando comenzó el conflicto, en los que han muerto 247 trabajadores del sector mientras realizaban su trabajo. La Embajada añade que el volumen de financiación necesario para la restauración y modernización del sistema asciende a 90.600 millones de dólares (más de 77.769 millones de euros).

Desde principios de 2026, la Embajada señala que Rusia ha lanzado más de 300 misiles y cerca de 7.000 drones contra instalaciones energéticas ucranianas, atacando sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad en la mayoría de las regiones del país, por lo que "el sector energético ucraniano se encuentra en una situación extremadamente difícil", con equipos de reparación que "trabajan sin descanso para restablecer el suministro en las zonas afectadas".