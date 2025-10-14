Experta en derecho a alimentación avisa que hoy no hace falta ir lejos para ver malnutrición:"El hambre está en Madrid"

Mesa de expertos en el acto 'Hambre, soberanía alimentaria y derechos a la alimentación, la triple encrucijada' organizado por Manos Unidas, celebrado en el HUB Fundación Randstad Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertas en derecho a la alimentación han avisado este martes, durante una mesa organizada por Manos Unidas, que hoy en día no hay que salir fuera de España para encontrar malnutrición y han reivindicado la "soberanía alimentaria" de los pueblos al tiempo que han denunciado la "mercantilización" de los alimentos.

"Ahora mismo, aunque tengamos zonas donde haya claramente focos muy significativos, pero el hambre, esa vulnerabilidad o esa inseguridad alimentaria está en la Comunidad de Madrid. No hace falta que nos vayamos a ningún país como para detectar que hay problemas de malnutrición", ha afirmado la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios de Desarrollo (REDES), Kattya Cascante.

Así lo ha indicado este martes en el marco de un acto organizado por la ONG de la Iglesia católica Manos Unidas con motivo del Día Mundial de la Alimentación, bajo el título 'Hambre, soberanía alimentaria y derechos a la alimentación, la triple encrucijada' y celebrado en el HUB Fundación Randstad Madrid.

En la primera mesa redonda, moderada por el coordinador de estudios y documentación de Manos Unidas, Fidele Podga, han participado, además de Kattya Cascante, la directora de cooperación internacional del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Vega Díez, y el socio local del IDMA de Manos Unidas en Perú, Luis Artica.

Cascante ha explicado que el hambre es "un problema global" pero ha reconocido que el foco se ha visto "desplazado recientemente" por los conflictos, las crisis permanentes u otros desafíos como las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial.

En este contexto, la experta ha subrayado la necesidad de "transformar el poder" para poder "transformar" las estructuras vinculadas con el hambre y ha aclarado que "el derecho a alimentación está muy por encima de la cantidad de alimentos que hay en un plato".

En este sentido, la directora de cooperación internacional del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Vega Díez, ha diferenciado la "seguridad alimentaria", que es una necesidad básica, la de comer todos los días, de la "soberanía alimentaria que representa "el derecho pueblos a decidir sobre sus sistemas productivos".

Por su parte, Luis Artica ha alertado del contraste que supone que unos 16,6 millones de peruanos no tengan acceso físico al alimento y que haya un alto porcentaje de desnutrición crónica infantil, al mismo tiempo que hay un "boom gastronómico" en Perú. "Algo estamos haciendo mal, por un lado tanta riqueza, diversidad de cultivos y por otro lado este tema", ha puntualizado.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Sobre las causas del hambre, los expertos han señalado que más allá de los focos, siempre hay detrás "causas estructurales" y han advertido de la "mercantilización" de los alimentos, de forma que su precio sube o baja sin considerar su capacidad nutritiva o ecológica.

"Por lo general, cuando tenemos picos de hambre --ahora tenemos esta hambruna en Gaza--, siempre tenemos una causa estructural más profunda que tiene que ver con la concepción del alimento como mercancía", ha indicado Kattya Cascante, al tiempo que ha añadido que "cuando conviertes alimentos en especulación lo asimilas al petróleo".

A su vez, Vega Díez ha lamentado que casi todos los países tienen firmadas declaraciones mundiales sobre los derechos del niño, de la tierra, sobre los derechos humanos, pero en la práctica "no se cumplen".

"En la realidad de la legislación, de las prioridades --me iría a España simplemente--, el derecho a un techo, el derecho a la alimentación, la realidad es que no se cumple", ha concretado. Asimismo, ha criticado que "se estudia más sobre la calvicie" que "sobre la malaria", algo que "va absolutamente en contra de la persona".

Esto mismo sucede, según ha comentado, en el ámbito de la alimentación y ha advertido de los tratados de libre comercio, los permisos para la entrada de intereses extranjeros, para el uso de las tierras. Por ello, Díez ha abogado por que los Estados aprueben legislaciones que garanticen "que lo que se va a consumir se ha producido de cara a derecho de las comunidades de donde salen".

En esta línea, los expertos han avisado de que quien gana es el "agromercado". "¿Ganar a costa de qué?", se ha preguntado Luis Artica. "¿Únicamente el que tiene plata va a poder comer saludable? ¿Dónde está la justicia social?", ha remarcado, al tiempo que ha apostado por la economía circular.

Finalmente, han propuesto algunos consejos para que los ciudadanos puedan contribuir al cambio a través de una "alimentación sostenible". Así, Kattya Cascante, que solo consume vegetales, ha planteado la posibilidad de participar en cooperativas; Vega Díez ha sugerido comprar productos solo de temporada, locales y, a poder ser, ecológicos, y Luis Artica lo ha resumido invitando a ser "consumidores conscientes".

"EN GAZA HAY VERGÜENZA"

Por otro lado, preguntadas por la situación en Gaza, Cascante ha lamentado que la soberanía alimentaria no está ahora mismo en la "ecuación" porque lo que hay es "ayuda urgente humanitaria". Además, ha propuesto una definición "más crítica" de seguridad alimentaria como "esa pérdida de control que ha tenido el Estado en manos de las corporaciones" hasta el punto de que "hasta la ayuda humanitaria está censada en cómo ellos conciben qué debe ser".

Mientras, Díez se ha preguntado "qué soberanía tiene Gaza, alimentaria, de vida" y ha dicho que es "muy triste" lo que se está viviendo allí. "El hambre, la incapacidad de acceso a los medios productivos de la población palestina no es de hoy, ni de ayer, ni de hace dos años, ni de ningún momento cercano. Entonces, ¿actualmente qué hay? Vergüenza", ha zanjado Díez.